Prithvi-II: पृथ्वी II बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण, जानें क्या है इसकी ताकत

हाल ही में DRDO (रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन) ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पृथ्वी-II (Prithvi-II) का ट्रेनिंग लॉन्च को सफलतापूर्वक पूरा किया है.

यह DRDO द्वारा विकसित कम दूरी की, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है. जो भारत के पृथ्वी मिसाइल फैमिली का एक भाग है जिसमे धनुष, पृथ्वी-I और पृथ्वी-III जैसी मिसाइलें शामिल है.

Successful training launch of a Short-Range Ballistic Missile, Prithvi-II was carried out today from Integrated Test Range, Chandipur off the coast of Odisha: Ministry of Defence pic.twitter.com/JFGLfODBpI