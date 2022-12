CEBR forecasts: वर्ष 2035 तक भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, यहाँ देखे रिपोर्ट

Indian Economy: यूके की सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च (CEBR) की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2035 तक भारत की इकॉनमी $10-ट्रिलियन तक पहुँच जाएगी. साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2037 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी होगी.

सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च रिपोर्ट के 14वें संस्करण को हाल ही में जारी किया गया है. जिसमें भारत की इकॉनमी पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है. इस रिपोर्ट की माने तो भारत तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की रह पर है. भारत वर्तमान में विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी इकॉनमी है.

Centre for Economics and Business Research (CEBR), a British consultancy says India to become third largest economy by 2035 from the current fifth spot.