Indian Army ने गलवान झड़प में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में लद्दाख में बनाया स्मारक

भारतीय थल सेना ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए अपने 20 कर्मियों के सम्मान में एक स्मारक बनाया है. यह स्मारक पूर्वी लद्दाख के पोस्ट 120 में स्थित है. इस युद्ध मेमोरियल में उन सभी जवानों के नाम लिखे गए हैं, जो 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में शहीद हो गए थे.

इस स्मारक पर थल सेना के सभी 20 शहीद कर्मियों के नाम लिखे गए हैं. झड़प में शहीद हुए सैन्य कर्मियों में कर्नल बी संतोष बाबू भी शामिल थे जो 16वीं बिहार रेजीमेंट से थे. स्मारक पर 20 सैन्य कर्मियों की सूची में तीन नायब सूबेदार, तीन हवलदार और 12 सिपाही शामिल हैं. इस पर ‘स्नो लियोपार्ड' (हिम तेंदुआ) अभियान के तहत ‘गलवान के वीरों' के बहादुरी भरे कारनामों का उल्लेख किया गया है.

The memorial has been built at the unit level near the KM-120 post on the strategic road Durbuk-Shyok-Daulat Beg Oldie, Ladakh. The memorial has the names of 20 soldiers and the details of the June 15 operation. https://t.co/yvbmSlItsy