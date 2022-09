INS Ajay decommissioned: 32 साल की शानदार सेवा और समर्पण के बाद, आईएनएस अजय हुआ सेवामुक्त, जानें इसके बारे में

INS Ajay decommissioned: आईएनएस अजय को 32 साल की शानदार सेवा और समर्पण के बाद, सेवामुक्त कर दिया गया है.आईएनएस अजय को अंतिम विदाई मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित शानदार कार्यक्रम के माध्यम से दी गयी है. यह समारोह पारंपरिक तरीके से आयोजित किया गया और आईएनएस अजय से राष्ट्रीय ध्वज, नौसैनिक पताका और जहाज के डिमोशनिंग पेनेंट को आखिरी सूर्यास्त के समय सम्मानपूर्वक उतारा गया. यह किसी जहाज के कमीशन सेवा की समाप्ति का प्रतीक है.

पश्चिमी नौसेना कमान के, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफवाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह इस समारोह के मुख्य अतिथि थे. साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में आईएनएस अजय के पहले कमांडिंग ऑफिसर वाइस एडमिरल एजी थपलियाल एवीएसएम बार (सेवानिवृत्त) थे.

Indian Naval Ship Ajay (P34) of 23rd Patrol Vessel Squadron was decommissioned on 19 Sep 22 after rendering 32 years of glorious service to the nation. Commissioning Commanding Officer, VAdm AG Thapliyal (Retd), was the Guest of Honour. #INSAjay @DefenceMinindia@AjaybhattBJP4UK pic.twitter.com/9ZVWkR6VKy