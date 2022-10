Chandrayaan-3: चंद्रयान -3 के लांच की तैयारियों जुटा इसरो, जानें कब लांच किया जायेगा मिशन?

Chandrayaan-3: इसरो अपने तीसरे मून मिशन चंद्रयान -3 की तैयारियों में जुटा हुआ है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपना यह मिशन अगले साल जून में लांच करने की योजना बना रहा है. भारत अगले साल अपने दो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लांच करने की तैयारी में है जिसमे इसरो का 'गगनयान' (Gaganyaan) मिशन भी शामिल है.

इसके बारें में बात करते हुए इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान -3 (C-3) का लांच अगले साल जून में व्हीकल मार्क -3 (LVM 3) से होगा. साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के अंत तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को ऑर्बिट में ले जाने की है.

