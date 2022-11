Southern Command Chief: लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह बने सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख, जानें उनके बारें में

Southern Command Chief: लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने मंगलवार को भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिस कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है. लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह भारतीय सेना के कई डोमेन में कम कर चुके है. साथ ही वह कई प्रमुख अभियानों को लीड कर चुके है.

लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने दक्षिणी कमान के पुणे मुख्यालय में पदभार ग्रहण किया है. वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला और भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून से पढ़े हुए है. लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कमान संभालने के बाद पुणे के दक्षिणी कमान युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी.

Lieutenant General Ajai Kumar Singh assumed the command of #SouthernCommand today. In a solemn ceremony, #ArmyCommander paid tribute to #Bravehearts at Command War Memorial, #Pune & reviewed the Guard of Honour.#IndianArmy #InStrideWithTheFuture@IaSouthern pic.twitter.com/6SVUEpPPW1