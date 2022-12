TTFI: मेघना अहलावत बनी ‘टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया’ की पहली महिला प्रेसिडेंट

TTFI’s first female president:हाल ही में मेघना अहलावत को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया (TTFI) का नया प्रेसिडेंट चुना गया है. मेघना अहलावत पूर्व अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला की पत्नी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले कार्यकारी बोर्ड को ससपेंड कर दिया था. मेघना TTFI की पहली महिला प्रेसिडेंट भी बन गयी है.

पूर्व दिग्गज खिलाड़ी और 8 बार के नेशनल चैंपियन कमलेश मेहता महासचिव चुने गए है. साथ ही पटेल नागेंद्र रेड्डी कोषाध्यक्ष चुने गए. अध्यक्ष पद के अन्य उम्मीदवार के रूप में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी थे.

अरुणाचल प्रदेश के पासंग दोर्जी मेगेजी टीटीएफआई के उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया है. मेगेजी वर्तमान में टेबल टेनिस अरुणाचल के सचिव भी हैं. वह टीटीएफआई बोर्ड में चुने जाने वाले राज्य के पहले व्यक्ति हैं.

त्रिपुरा से रूपोक देबरॉय को भी एक उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है. उपाध्यक्ष के कुल आठ पद हैं, जिनमें से एक पद महिलाओं के लिए आरक्षित है. इस बोर्ड में मणिपुर के एक सदस्य और सिक्किम के एक संयुक्त सचिव भी शामिल है.

