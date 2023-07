दुनिया की 10 सबसे शक्तिशाली सेनाएं कौनसी हैं?

Most powerful militaries in the world. 1. 🇺🇸 United States 2. 🇷🇺 Russia 3. 🇨🇳 China 4. 🇮🇳 India 5. 🇬🇧 United Kingdom 6. 🇰🇷 South Korea 7. 🇵🇰 Pakistan 8. 🇯🇵 Japan 9. 🇫🇷 France 10. 🇮🇹 Italy 11. 🇹🇷 Turkey 12. 🇧🇷 Brazil 13. 🇮🇩 Indonesia 14. 🇪🇬 Egypt 15. 🇺🇦 Ukraine 16. 🇦🇺 Australia…

