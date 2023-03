NISAR Mission: भारत पहुंचा निसार सैटेलाइट, यहां पढ़ें निसार मिशन से जुड़ी सात प्रमुख बातें

NASA-ISRO SAR (NISAR) Mission: भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और नासा का ऐतिहासिक जॉइंट मिशन नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (निसार) अब अपने आखिरी चरण में पहुँच गया है. इस मिशन के तहत अमेरिकी वायुसेना के विमान C-17 से निसार सैटेलाइट को बेंगलुरु पहुंचा दिया गया है.

निसार सैटेलाइट मिशन, अंतरिक्ष सहयोग में अमेरिका-भारत संबंधों में एक मील का पत्थर साबित होगा. यह एक नागरिक अंतरिक्ष सहयोग मिशन है, साथ ही यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह (Earth observation satellite) है.

निसार सैटेलाइट को नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा विकसित किया जा रहा है. इस मिशन की शुरुआत 2014 में हुई थी.

.@NASA hands over the #NISAR satellite to @isro.



It will help to detect and gather information about #NaturalDisasters in advance. pic.twitter.com/Nz7m5PELUh