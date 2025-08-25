दुनिया के ऐसे शहर जहां नहीं चलती कार, भारत का यह शहर भी शामिल

अगर आप अपने आस-पास देखें, तो आप पाएंगे कि 4 लोगों के परिवार में कम से कम दो लोगों के पास दो कारें होती हैं। इसका मतलब है कि लाखों या अरबों की आबादी में, कुल मिलाकर कारों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। सड़क पर कारों की संख्या कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध है, फिर भी लोग आने-जाने के लिए अपनी गाड़ियों की सुविधा और आराम को ही चुनते हैं। इसके कारण शहरी इलाकों में बहुत ज्यादा प्रदूषण और ट्रैफिक जाम होता है। आखिरकार, इसका असर पर्यावरण और वहां रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर पड़ता है। हालांकि, दुनिया में कुछ ऐसे शहर भी हैं जो मुख्य रूप से सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं। इससे वे वायु प्रदूषण और ट्रैफिक जाम को काफी हद तक कम करने में मदद करते हैं। तो, क्या आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि इन शहरों ने सड़क पर कारों की संख्या कम करने और हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को सफलतापूर्वक कैसे लागू किया है? यहां उन शीर्ष 10 कार-मुक्त शहरों की सूची दी गई है, जो सार्वजनिक परिवहन और पैदल चलने वालों के लिए अनुकूल सुविधाओं को प्राथमिकता देते हैं।

दुनिया के कार-मुक्त शहरों की लिस्ट यहां उन शीर्ष 10 कार-मुक्त शहरों की सूची है, जो आने-जाने के मुख्य साधन के रूप में कारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं: रैंक शहर देश 1 वेनिस इटली 2 मैकिनैक आइलैंड USA 3 गिथॉर्न नीदरलैंड्स 4 हाइड्रा ग्रीस 5 ला डिग सेशेल्स 6 माथेरान भारत 7 घेंट बेल्जियम 8 एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स 9 ओस्लो नॉर्वे 10 ला कम्ब्रेसिटा अर्जेंटीना स्रोत: कारफ्री सिटीज वेनिस, इटली देश: इटली वायु प्रदूषण दर: लगभग 25 µg/m³ (2024) जनसंख्या: 260,000 (2024) माथेरान, भारत देश: भारत वायु प्रदूषण दर: लगभग 30 µg/m³ (2024) जनसंख्या: 7,000 (2024) आने-जाने के साधन: घोड़े और पैदल चलना आने-जाने के साधन: पैदल चलना और नाव (वॉटरबस और गोंडोला) वेनिस 126 द्वीपों के समूह पर बसा है। ये द्वीप 400 से ज्यादा पुलों से आपस में जुड़े हुए हैं। ये पुल यहां की प्रसिद्ध नहरों पर बने हैं और अलग-अलग जिलों को जोड़ते हैं। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली हुई है। यहां हर साल लगभग 2 करोड़ पर्यटक आते हैं और यह शहर वाहन-मुक्त है। शहर के निवासी पहियों वाली चीजों को इतना नापसंद करते हैं कि यहां तक कि पहियों वाले सूटकेस पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव आया था।