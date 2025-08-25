ICSI Result 2025 Live Updates
दुनिया के ऐसे शहर जहां नहीं चलती कार, भारत का यह शहर भी शामिल

By Bagesh Yadav
Aug 25, 2025, 14:19 IST

दुनिया भर के कार-मुक्त शहर शहरी जगहों से वाहनों को हटाकर स्थायी जीवन और पर्यावरण के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं। इसके कुछ खास उदाहरण वेनिस और घेंट हैं। वेनिस में सड़कों की जगह नहरें हैं, और घेंट में पैदल चलने वालों के लिए बड़े-बड़े क्षेत्र बनाए गए हैं। ये शहर पैदल चलने, साइकिल चलाने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देते हैं। इससे हवा की गुणवत्ता बेहतर होती है, ध्वनि प्रदूषण कम होता है और लोगों का आपसी जुड़ाव भी बढ़ता है।

यहां उन शीर्ष 10 कार-मुक्त शहरों की सूची है, जो आने-जाने के मुख्य साधन के रूप में कारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं.

अगर आप अपने आस-पास देखें, तो आप पाएंगे कि 4 लोगों के परिवार में कम से कम दो लोगों के पास दो कारें होती हैं। इसका मतलब है कि लाखों या अरबों की आबादी में, कुल मिलाकर कारों की संख्या बहुत ज्यादा होगी।

सड़क पर कारों की संख्या कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध है, फिर भी लोग आने-जाने के लिए अपनी गाड़ियों की सुविधा और आराम को ही चुनते हैं। इसके कारण शहरी इलाकों में बहुत ज्यादा प्रदूषण और ट्रैफिक जाम होता है। आखिरकार, इसका असर पर्यावरण और वहां रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर पड़ता है।

हालांकि, दुनिया में कुछ ऐसे शहर भी हैं जो मुख्य रूप से सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं। इससे वे वायु प्रदूषण और ट्रैफिक जाम को काफी हद तक कम करने में मदद करते हैं।

तो, क्या आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि इन शहरों ने सड़क पर कारों की संख्या कम करने और हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को सफलतापूर्वक कैसे लागू किया है? यहां उन शीर्ष 10 कार-मुक्त शहरों की सूची दी गई है, जो सार्वजनिक परिवहन और पैदल चलने वालों के लिए अनुकूल सुविधाओं को प्राथमिकता देते हैं।

दुनिया के कार-मुक्त शहरों की लिस्ट 

यहां उन शीर्ष 10 कार-मुक्त शहरों की सूची है, जो आने-जाने के मुख्य साधन के रूप में कारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं:

रैंक

शहर

देश

1

वेनिस

इटली

2

मैकिनैक आइलैंड

USA

3

गिथॉर्न

नीदरलैंड्स

4

हाइड्रा

ग्रीस

5

ला डिग

सेशेल्स

6

माथेरान

भारत

7

घेंट

बेल्जियम

8

एम्स्टर्डम

नीदरलैंड्स

9

ओस्लो

नॉर्वे

10

ला कम्ब्रेसिटा

अर्जेंटीना

स्रोत: कारफ्री सिटीज

वेनिस, इटली

देश: इटली

वायु प्रदूषण दर: लगभग 25 µg/m³ (2024)

जनसंख्या: 260,000 (2024)

माथेरान, भारत

देश: भारत

वायु प्रदूषण दर: लगभग 30 µg/m³ (2024)

जनसंख्या: 7,000 (2024)

आने-जाने के साधन: घोड़े और पैदल चलना

आने-जाने के साधन: पैदल चलना और नाव (वॉटरबस और गोंडोला)

वेनिस 126 द्वीपों के समूह पर बसा है। ये द्वीप 400 से ज्यादा पुलों से आपस में जुड़े हुए हैं। ये पुल यहां की प्रसिद्ध नहरों पर बने हैं और अलग-अलग जिलों को जोड़ते हैं। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली हुई है। यहां हर साल लगभग 2 करोड़ पर्यटक आते हैं और यह शहर वाहन-मुक्त है। शहर के निवासी पहियों वाली चीजों को इतना नापसंद करते हैं कि यहां तक कि पहियों वाले सूटकेस पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव आया था।

माथेरान एशिया का एकमात्र वाहन-मुक्त हिल स्टेशन है, जो मुंबई के पास स्थित है। इस शहर की ऊंचाई और घने जंगल इसे शहरी जीवन से दूर एक बेहतरीन जगह बनाते हैं। यहां आने वाले लोगों को अपने वाहन शहर के बाहर बनी पार्किंग में छोड़ने पड़ते हैं। घूमने के लिए उन्हें घोड़ों या पैदल रास्तों का इस्तेमाल करना होता है। इस अनोखी नीति से माथेरान की प्राकृतिक सुंदरता बनी रहती है। साथ ही, यहां के निवासियों और पर्यटकों, दोनों को साफ हवा मिलती है।

कार-मुक्त शहरों के पर्यावरणीय लाभ क्या हैं?

कार-मुक्त शहरों से कई पर्यावरणीय लाभ होते हैं। ये लाभ शहरी जीवन को स्वस्थ बनाने और पर्यावरण को टिकाऊ रखने में मदद करते हैं।

वाहनों की आवाजाही को खत्म या बहुत कम करके, ये शहर हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे कारों से होने वाला उत्सर्जन कम होता है, जो वायु प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक है।

उदाहरण के लिए, मैड्रिड में कारों पर प्रतिबंध लागू करने के बाद, शहर के केंद्र में नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्तर में 38% की गिरावट आई। यह दिखाता है कि वाहनों का उत्सर्जन कम होने से शहर की हवा की गुणवत्ता पर तुरंत असर पड़ता है।

