Oscar 2023: जानें कहां और कैसे देख सकते है ऑस्कर अवार्ड की लाइव स्ट्रीमिंग, इन भारतीय कलाकारों का होगा जलवा

95वें ऑस्कर अवॉर्ड शो की तैयारियां जोरो पर है और इस अवार्ड शो में सबकी नजरें भारतियों पर टिकी हुई है. निर्देशक एस एस राजामौली की फिल्म RRR का हिट सांग ‘नाटू नाटू’ बेस्ट ओरिजनल सॉन्ग कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ है.

RRR के 'नाटू नाटू' के अलावा ऑल दैट ब्रीथ्स (All That Breathes) और द एलिफेंट व्हिस्परर्स (The Elephant Whisperers) को भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन मिला है. इस अवार्ड शो में RRR की स्टारकास्ट राम चरण और जूनियर एनटीआर के साथ रेड कॉर्पोरेट पर अपना जलवा बिखेरेंगे.

कब आयोजित होगा अवार्ड शो?

ऑस्कर 2023 का आयोजन 12 मार्च को डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजिल्स (LA) में किया जायेगा, जो लाइव-परफॉर्मेंस ऑडिटोरियम है. 95वां अकादमी पुरस्कार रविवार, 12 मार्च, 2023 को सुबह 5:30 बजे शुरू होगा.

भारत में कब देख सकेंगे?

भारत में 95वें एकेडमी अवॉर्ड्स को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर लाइव-स्ट्रीम किया जा सकता है. लाइव स्ट्रीमिंग 13 मार्च को सुबह 5:30 बजे से शुरू होगी. जिमी किमेल, जिन्होंने 2017 और 2019 में अकादमी पुरस्कारों की मेजबानी की थी वही इस बार भी इस अवार्ड शो को होस्ट कर रहे है.

दीपिका पादुकोण होंगी अवार्ड प्रजेंटेटर:

95वें ऑस्कर अवॉर्ड शो में भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अवार्ड प्रजेंटेटर होंगी, वह एमिली ब्लंट, सैमुअल एल जैक्सन, जेनिफर कॉनेली, ड्वेन जॉनसन, माइकल बी जॉर्डन, जेनेल मोने, ज़ो सलदाना और मेलिसा मैक्कार्थी जैसे कलाकारों के साथ शामिल होंगी.

प्रजेंटेटर्स की दूसरी लिस्ट 7 मार्च, 2023 को जारी की गयी, जिसमें हैली बेली, एंटोनियो बैंडेरस, एलिजाबेथ बैंक, जेसिका चैस्टेन, जॉन चो, एंड्रयू गारफील्ड, ह्यूग ग्रांट, दानाई गुरिरा, सलमा हायेक पिनाउल्ट, निकोल किडमैन, फ्लोरेंस पुघ और शामिल थे। सिगोर्नी वीवर शामिल है.

जैकलीन फर्नांडीज का अवार्ड कनेक्शन:

जैकलीन फर्नांडीज ने अपनी हॉलीवुड फिल्म 'टेल इट लाइक ए वुमन' के 'अपलॉज' गाने को ऑस्कर में 'बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग' श्रेणी में नामांकित किए जाने के बाद से ही सुर्खियों में बनी हुई है. 13 ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली गायिका डायने वॉरेन ने 'अपलॉज' गीत लिखा है. दुनिया भर से आठ महिला निर्देशकों ने एंथोलॉजी 'टेल इट लाइक अ वुमन' में योगदान दिया है.

‘नाटू नाटू’ सॉन्ग पर होगी परफोर्मेंस:

फुट-टैपिंग हिट सॉन्ग ‘नाटू नाटू’ पर , 95 वें अकादमी पुरस्कार समारोह में ग्रैंड परफोर्मेंस दी जाएगी. वर्ल्ड सिनेमा में यह रात बहुत खास होने वाली है. 95वें अकादमी पुरस्कार समारोह में गायक काल भैरव और राहुल सिप्लिगुंज द्वारा इस वर्ष अपने पहले ऑस्कर शो में ‘नाटू नाटू’ गीत पर परफोर्मेंस दी जाएगी.

