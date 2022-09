PM Modi in Gujarat: पीएम मोदी ने गांधीनगर-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, जानें 4-P क्या है?

PM Modi in Gujarat: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गांधीनगर-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को गांधीनगर स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और वहां से कालूपुर रेलवे स्टेशन तक इस ट्रेन में सफर भी किया. पीएम मोदी ने गांधीनगर से मुंबई के लिए वंदे भारत (सेमी-हाई स्पीड ट्रेन) को रवाना किया यह ट्रेन का उन्नत वर्जन है जो देश के दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है.

इस अवसर पर प्रधान मंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 के ट्रेन के डिब्बों का निरीक्षण किया और ऑनबोर्ड सुविधाओं का भी जायजा लिया. पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 के लोकोमोटिव इंजन के कंट्रोल सेंटर का भी निरीक्षण किया. भारत में इससे पहले 'नई दिल्ली और वाराणसी' के बीच और 'नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा' के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा है.

PM @narendramodi is on board the Vande Bharat Express from Gandhinagar to Ahmedabad. People from different walks of life, including those from the Railways family, women entrepreneurs and youngsters are his co-passengers on this journey. pic.twitter.com/DzwMq5NSXr