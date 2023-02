India Energy Week 2023: पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक का किया शुभारम्भ, जानें क्या है इसका विजन?

India Energy Week 2023: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगलुरू, कर्नाटक में इंडिया एनर्जी वीक (India Energy Week) 2023 का शुभारम्भ किया. इसका आयोजन 6 से 8 फरवरी तक किया जायेगा.

इसके आयोजन का उद्देश्य भारत की बढ़ती ऊर्जा शक्ति का प्रदर्शन करना है साथ ही ऊर्जा संक्रमण से आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर विचार-विमर्श के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है.

इस कार्यक्रम में पारम्परिक से गैर पारम्परिक ऊर्जा उद्योग से जुड़े लोगों का समागम हो रहा है जो ऊर्जा क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों और उनके उपायों पर चर्चा करेंगे. साथ ही इस कार्यक्रम में सरकार और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े दिग्गज भी भाग ले रहे है.

इस कार्यक्रम में दुनिया भर के 30 से अधिक मंत्री भाग ले रहे है. जो इस कार्यक्रम में अपने विचार रखेंगे और अपने अनुभवों को शेयर करेंगे.

इंडिया एनर्जी वीक 2023 में 30,000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे है. साथ ही इस कार्यक्रम में 1,000 प्रदर्शक और 500 स्पीकर हिस्सा ले रहे है.

पीएम मोदी वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के सीईओ के साथ एक महत्वपूर्ण गोलमेज बैठक में भी भाग ले रहे है, जिसमें भविष्य की योजनाओं पर विचार किया जायेगा.

ग्रीन मोबिलिटी रैली: पीएम मोदी ने इस दौरान ग्रीन मोबिलिटी रैली को भी हरी झंडी दिखाई. इस रैली में हरित ऊर्जा स्रोतों से चलने वाले वाहन शामिल है जो जन जागरूकता फैलाने में मदद करेंगे.

इंडियन ऑयल की ‘अनबॉटल्ड’ पहल: पीएम मोदी ने इंडियन ऑयल की 'अनबॉटल्ड' (Unbottled) पहल के तहत यूनिफॉर्म लॉन्च किया. जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के पीएम के विजन से प्रेरित है.

इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम का ट्विन कुकटॉप मॉडल: पीएम मोदी इस अवसर पर इंडियन ऑयल के इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम के ट्विन कुकटॉप मॉडल को भी पेश किया साथ ही इसका कमर्शियल शुभारम्भ भी किया. इंडियन ऑयल ने इससे पहले सिंगल कुकटॉप के साथ एक नया पेटेंट आधारित इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम विकसित किया था.

