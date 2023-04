PM Modi In Rewa: राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर विशेष, पीएम ने की इन प्रोजेक्ट्स की शुरुआत

देश में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है. इस अवसर पर पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के रीवा दौरे पर है जहां वह जिले में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग ले रहे थे.

इस अवसर पर पीएम मोदी देश भर में पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को संबोधित भी किया. साथ ही विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत भी की.

वर्चुअल 'गृह प्रवेश': अपने रीवा दौरे पर पीएम ने प्रदेश की निवासियों को, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, वर्चुअल 'गृह प्रवेश' की सौगात भी दी.

जल जीवन मिशन: पीएम ने जल जीवन मिशन के तहत 7,853 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया. इसके तहत 4,036 गांवों के 9.48 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा.

प्रदर्शनी का दौरा: पीएम मोदी ने अपने इस दौरे के दौरान, मुख्य कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों के विकास को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का भी दौरा किया. इस अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह और केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी मौजूद थे.

ई-ग्राम स्वराज की शुरुआत: पीएम ने पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए एकीकृत ई-ग्राम स्वराज और जीईएम (e-GramSwaraj-GeM) पोर्टल का भी उद्घाटन भी किया. इसकी मदद से वस्तुओं और सेवाओं का सरल विपणन करने में मदद मिलेगी.

स्वामित्व संपत्ति कार्ड: स्वामित्व योजना के तहत पीएम मोदी ने प्रदेश के लाभार्थियों को करीब 35 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड भी प्रदान किया. इसके साथ ही देश भर में लगभग सवा करोड़ संपत्ति कार्ड के वितरण का कार्य पूरा हो गया है.

रेल परियोजनाओं की शुरुआत: पीएम ने प्रदेश को रेल परियोजनाओं की भी सौगात दी है. पीएम ने लगभग 2,300 करोड़ रुपये की विभिन्न रेल परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी. इसमें मध्य प्रदेश में रेल नेटवर्क के 100 प्रतिशत विद्युतीकरण, रेलवे पटरियों का दोहरीकरण और अन्य विद्युतीकरण परियोजनाएं शामिल है.

रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स: साथ ही पीएम मोदी, ग्वालियर स्टेशन के रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत भी की, साथ ही तीन नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया.

