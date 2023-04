Mohammed Siraj: क्या है 'वॉबल सीम बॉल'? जिस पर सिराज ने बटलर को किया बोल्ड, जानें

आईपीएल 2023 में मोहम्मद सिराज ने आरसीबी के लिए पावर-प्ले में बेहतरीन गेंदबाजी की है. जिसकी मदद से RCB पॉवर प्ले में अच्छा प्रदर्शन कर रही है.

मोहम्मद सिराज सिराज इस आईपीएल सीजन पर्पल कैप की रेस में भी सबसे आगे चल रहे है, अभी तक उन्होंने 13 विकेट हासिल कर चुके है. उन्होंने अपनी इस सफलता में 'वॉबल सीम बॉल' का अच्छा उपयोग किया है. आइए जानते है क्या है 'वॉबल सीम बॉल'.

𝙍𝙞𝙜𝙝𝙩 𝙩𝙝𝙧𝙤𝙪𝙜𝙝 𝙩𝙝𝙚 𝙙𝙚𝙛𝙚𝙣𝙘𝙚 🔥🔥 An extraordinary delivery THAT 💪🏻

आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ खेले गए एक मैच के दौरान, मोहम्मद सिराज ने इस गेंद का उपयोग करके राजस्थान के धाकड़ बल्लेबाज जोस बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया. जिसके बाद से इस गेंद की काफी चर्चा होने लगी.

क्रिकेट के जानकार यह मान रहे कि मोहम्मद सिराज ने पिछले कुछ महीनों में इस तरह की गेंदबाजी पर काफी काम किया है. सिराज की इस तरह की डिलीवरी को एक 'ब्रह्मास्त्र' के रूप में माना जा रहा है.

'वॉबल सीम डिलीवरी' भी अन्य सीम बॉल की तरह ही होती है लेकिन इसकी एक विशेष खासियत होती है. वॉबल (Wobble) का अर्थ होता है लड़खड़ाना, गेंदबाज जब इस तरह की डिलीवरी फेंकता है तो गेंद लड़खड़ाती हुई बाएं-दाएं हिलती रहती है. इस तरह की डिलीवरी को 'वॉबल सीम बॉल' कहा जाता है.

'वॉबल सीम बॉल' की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इस गेंद को बल्लेबाज भांप नहीं पाता की यह अन्दर की तरफ आयेगी यह बाहर की तरफ जाएगी. इस गेंद की सीम एक दिशा में स्थिर नहीं रहती है, यह दोनों दिशाओं में मूव होती रहती है. जिस कारण इसे खेलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है.

'वॉबल सीम बॉल' की खोज का श्रेय इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को दिया जाता है. यह गेंद बल्लेबाज को पूरी तौर पर भ्रमित करके रखती है. इसलिए इस गेंद को सबसे खतरानाक डिलीवरी में से एक माना जाता है.

एक इंटरव्यू में एंडरसन ने कहा कि उन्होंने पहली बार 2010/11 एशेज सीरीज के दौरान इस तरह की गेंद का उपयोग किया था.

इस गेंद का उपयोग सीमर उस समय करते है जब बॉल स्विंग करना बंद कर देती है. उस समय गेंदबाजों के लिए कोई बड़ा हथियार नहीं होता, तब गेंदबाज अक्सर इस तरह की गेंदों का इस्तेमाल करते है.

कुछ लोग, इस तकनीक का श्रेय पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ को देते हैं. 2010 में पाकिस्तान के इंग्लैंड दौरे पर आसिफ ने इस तरह की गेंद का उपयोग किया था और इस बात को एंडरसन ने भी स्वीकार किया था.

इस तरह की गेंद का उपयोग इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड भी करते आ रहे है. जो बल्लेबाजों को कंफ्यूज कर देती है.

वॉबल सीम डिलीवरी के लिए गेंदबाज रेगुलर सीमर की गेंद के समान ही तकनीक का उपयोग करते है. गेंद पर ग्रिप, नियमित तेज गेंदबाज की डिलीवरी की तरह होती है.

इस स्थिति में गेंदबाज अपनी इंडेक्स और रिंग फिंगर को सीम के दोनों ओर थोड़ा गैप करके रखता है. और गेंद पर नियंत्रण के लिए अंगूठा को पीछे से सपोर्ट में रखना होता है.

अक्सर गेंदबाज इसका उपयोग पॉवर प्ले या फिर नई गेंद के साथ करते है. इसलिए गेंदबाजों के पास विकेट लेने के चांस बढ़ जाते है.

बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, आईपीएल 2023 के 32वें मैच में बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर 189 रन बनाये. बेंगलुरु की ओर से मैक्सवेल और फाफ ने अच्छी बैटिंग की. फाफ ने 62 और मैक्सवेल ने 44 गेंदों पर 71 रनों की शानदार पारी खेली.

जवाब में खेलने उतरी राजस्थान की टीम ने देवदत्त पडिक्कल और यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी की मदद से अच्छी शुरुआत की लेकिन यह जीत के लिए काफी नहीं था. दमदार पारी के लिए ग्लेन मैक्सवेल को प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया.

In the first game of today's double-header, @Gmaxi_32 scored a remarkable 77 off 44 deliveries and bagged the Player of the match award 👏🏻👏🏻

@RCBTweets registered a 7-run win over #RR ✅



Scorecard ▶️