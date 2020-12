प्रधानमंत्री मोदी कल नौ करोड़ किसानों के लिए पीएम-किसान निधि की अगली किस्त जारी करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया कि एक बटन दबाकर मोदी नौ करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खातों में 18,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित करेंगे.

बयान में कहा गया कि इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री छह राज्यों के किसानों के साथ संवाद भी करेंगे. इसके अनुसार, पीएम-किसान और केंद्र सरकार की अन्य कृषि कल्याण की योजनाओं को लेकर किसान अपने अनुभव प्रधानमंत्री से साझा करेंगे.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की सातवीं किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की तरफ से आई जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पीएम किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे.

पीएमओ की तरफ से बताया गया कि आयोजन के दौरान 6 अलग-अलग राज्यों के किसानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत भी होगी. सरकार द्वारा किसान कल्याण के लिए की गई विभिन्न अन्य पहलों पर पीएम-किसान के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे. इस दौरान कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे.

PM Narendra Modi (in file pic) will release next instalment of financial benefit under PM Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) on December 25 via video conferencing. PM will enable the transfer of more than Rs 18,000 crores to more than 9 crores beneficiary farmer families: PMO pic.twitter.com/0iOet5sFrN