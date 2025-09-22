भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन-सा है, जानें यहां

रहने, काम करने या यात्रा करने के लिए कोई भी जगह चुनते समय सुरक्षा सबसे जरूरी कारकों में से एक है। तेजी से होते शहरीकरण और कानून व्यवस्था की बढ़ती चुनौतियों के कारण हर जगह को सबसे सुरक्षित नहीं माना जा सकता। यह सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया में कहीं भी लागू होता है। नम्बियो सेफ्टी इंडेक्स मिड-2025 के अनुसार, भारत 55.8 के कुल सेफ्टी इंडेक्स स्कोर के साथ वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान पर है। लेकिन, नम्बियो सेफ्टी इंडेक्स मिड-2025 की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक का मंगलुरु दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में 50वां स्थान हासिल करने में कामयाब रहा है। यह भारत में सबसे सुरक्षित शहर के रूप में पहले स्थान पर है। वहीं, दूसरे शहरों ने भी वैश्विक मंच पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। इस लेख में हम नम्बियो द्वारा मिड-2025 में प्रकाशित हालिया रिपोर्ट “करंट सेफ्टी इंडेक्स बाय सिटी” के अनुसार, भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों के बारे में जानेंगे।

भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहर (मिड-2025 रैंकिंग) वैश्विक रैंक भारत रैंक शहर और राज्य सेफ्टी इंडेक्स क्राइम इंडेक्स 50 1 मंगलुरु, कर्नाटक 74.3 25.7 86 2 वडोदरा, गुजरात 69.2 30.8 94 3 अहमदाबाद, गुजरात 68.3 31.7 104 4 सूरत, गुजरात 66.9 33.1 121 5 जयपुर, राजस्थान 65.2 34.8 129 6 नवी मुंबई, महाराष्ट्र 63.5 36.5 154 7 तिरुवनंतपुरम, केरल 61.0 39.0 165 8 चेन्नई, तमिलनाडु 60.0 40.0 168 9 पुणे, महाराष्ट्र 58.7 41.3 176 10 चंडीगढ़ 57.6 42.4 स्रोत: नम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2025 भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन-सा है? नम्बियो द्वारा मिड-2025 में जारी “करंट सेफ्टी इंडेक्स बाय सिटी” रिपोर्ट के अनुसार, मंगलुरु (कर्नाटक) भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। इसका सेफ्टी स्कोर 74.3 है और यह दुनिया में 50वें स्थान पर है। इसका कारण यहां अपराध का कम स्तर और कुशल नागरिक प्रबंधन है।