Republic Day 2023: मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी होंगे रिपब्लिक डे 2023 के चीफ गेस्ट

Republic Day 2023: मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी रिपब्लिक डे 2023 के फंक्शन के चीफ गेस्ट होंगे. यह पहली बार है जब मिस्र का कोई राष्टाध्यक्ष भारत के रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट होगा. विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है.

पीएम मोदी की ओर से अब्देल फतह अल सिसी को औपचारिक निमंत्रण भेजा गया था जिसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 16 अक्तूबर को को उन्हें सौंपा था. विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत और मिस्र सभ्यता के आधार पर लोगों के बीच गहरे और मैत्रीपूर्ण संबंध बने हुए है.

President of Egypt Abdel Fattah El-Sisi to be the Chief Guest at Republic Day celebrations next year: Ministry of External Affairs pic.twitter.com/mTQ329U4Ok