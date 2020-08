रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, सभी रेगुलर यात्री ट्रेनें अनिश्चितकाल के लिए रद्द

भारतीय रेलवे ने देश में कोरोना वायरस (Covid-19) दिन प्रतिदिन बढ़ते मामलों के मद्देनजर बड़ा कदम उठाया है. रेलवे ने कहा है कि सभी नियमित यात्री ट्रेन सेवाएं अगले नोटिस तक निलंबित रहेंगी. वहीं 230 विशेष ट्रेनें (Special Trains) चलती रहेंगी. यह जानकारी भारतीय रेलवे ने अपने एक बयान में दी.

रेलवे ने कहा कि सभी संबंधित पक्षों के संज्ञान में लाया जाता है, जैसा पहले ही निर्णय लिया गया है और सूचित किया गया है कि नियमित यात्री और लोकल ट्रेन सेवाएं अगले नोटिस तक निलंबित रहेंगी. रेलवे ने कहा कि इस समय चल रहीं 230 विशेष ट्रेनें चलती रहेंगी.

All regular passenger and suburban train services will continue to remain suspended till further notice.



Special trains shall continue to run.https://t.co/VyJsXCR8OS pic.twitter.com/hbwkB601st