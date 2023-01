Oscar 2023: RRR, द कश्मीर फाइल्स, कंतारा और गंगूबाई जैसी फ़िल्में ऑस्कर की कंटेंशन लिस्ट में शामिल

Oscar 2023: द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज (The Academy of Motion Picture Arts and Sciences) द्वारा जारी रिमाइंडर लिस्ट में भारत की पांच फिल्मों ने जगह बनायीं है. इसमें RRR, गंगूबाई काठियावाड़ी (Gangubai Kathiawadi), द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) और कांटारा (Kantara) शमिल है.

इन फिल्मों ने एकेडमी अवॉर्ड्स की कंटेंशन लिस्ट को दो प्रमुख कैटेगरी बेस्ट पिक्चर और बेस्ट एक्टर में जगह बनायीं है.

भारत की इन फिल्मों का मुकबला नॉमिनेशन की रेस में शामिल 301 अन्य ग्लोबल लेवल की फिल्मों से होगा. पैन नलिन द्वारा निर्देशित 'छेलो शो' (Last Film Show) विदेशी फिल्म कैटेगरी में भारत की आधिकारिक ऑस्कर एंट्री है.

The Kashmir Files, Kantara, RRR, Gangubai Kathiawadi and Chhello Show (Last Film Show) qualify to be eligible for nomination to the #Oscars2023.



(Pics - Academy Awards website) pic.twitter.com/H1h3ISRstq — ANI (@ANI) January 10, 2023

अन्य भारतीय फ़िल्में भी है रेस में:

मराठी फिल्में 'मैं वसंतराव' (Me Vasantrao), 'तुझ साथी कही ही' (Tujhya Sathi Kahi Hi), आर माधवन की 'रॉकेटरी: द नंबी इफेक्ट' (Rocketry: The Nambi Effect), 'इराविन निझल' (Iravin Nizhal) और 'विक्रांत रोना' (Vikrant Rona) जैसी फ़िल्में भी इस लिस्ट में शामिल है.

इन फिल्मों से होगा मुकाबला:

भारत की फिल्मों का मुकाबला 'ब्लैक पैंथर: वकंडा फॉरएवर' (Black Panther: Wakanda Forever), 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (Avatar: The Way of Water), टॉप गन: मेवरिक' (Top Gun: Maverick), द बंशीज ऑफ इनिशरिन', 'एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस' (The Banshees of Inisherin’, ‘Everything Everywhere All at Once) जैसी फिल्मों से होगा जो 95वें ऑस्कर अवार्ड की रेस में है.

24 जनवरी को होगी नॉमिनेट फिल्मों की घोषणा:

द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज मंगलवार को 301 फिल्मों के नाम जारी किये है. जिन्हें नॉमिनेशन के योग्य पाया गया है. नॉमिनेशंस के लिए वोटिंग 12-17 जनवरी तक होगी. फिल्मों के अंतिम नामांकन (nominations) की घोषणा 24 जनवरी को की जाएगी.

इसे भी पढ़े:

ह्यूगो लोरिस ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, जानें फ्रांस को कब बनाया था वर्ल्ड चैंपियन