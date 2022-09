Japan-India Maritime Exercise 2022: जापान-भारत समुद्री अभ्यास JIMEX 22 संपन्न, जानें इसके बारें में

Japan-India Maritime Exercise 2022: जापान-भारत समुद्री अभ्‍यास 2022 का छठा संस्करण, जेआईएमईएक्‍स (JIMEX) 22 बंगाल की खाड़ी में संपन्न हो गया है. इसका सफल आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा किया गया. इस अभ्यास की शुरुआत 11 सितम्बर को हुई थी, और इसका समापन 17 सितम्‍बर, 2022 को हुआ है.यह संस्करण भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ को भी प्रासंगिक बनाता है.

इस अभ्यास का उद्देश्य इंटरआपरेबिलिटी को बढ़ाना देना साथ ही संचार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है. साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में सुरक्षित अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और व्यापार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था. हिन्द महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर यह अभ्यास महत्वपूर्ण है.

#JIMEX22 concluded #17Sep 22



Some of the most complex exercises undertaken jointly by the two navies - Adv level #AntiSubmarineWarfare, wpn firings & Air Defence exercises.#IndianNavy & #JMSDF ships replenished each other at sea - Reciprocal Provision for Supply & Services.