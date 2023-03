दूरदर्शन के पॉपुलर सीरियल 'नुक्कड़' फेम, दिग्गज अभिनेता समीर खाखर का निधन, जानें उनके बारें में

दिग्गज अभिनेता समीर खाखर का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उन्हें 1980 के दशक के क्लासिक सीरियल 'नुक्कड़' में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था.

समीर को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद मंगलवार को मुंबई के बोरीवली के एमएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके अगले दिन उनका निधन हो गया. उनके भाई गणेश ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए बताया कि मल्टीपल ऑर्गन फेल होने के कारण उनका निधन हुआ.

Veteran actor Sameer Khakhar passes away, confirms his brother Ganesh Khakhar.



"He experienced some respiratory issues yesterday morning, we called the doctor & he told us to get him admitted. We took him to hospital & he was admitted to ICU. He then had multiple organ failures… https://t.co/xfZpMdwZiw pic.twitter.com/l41ZiDaxzv