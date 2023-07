France Riots: कौन था 17 वर्षीय 'नाहेल' जिसकी मौत के बाद हो रहे हिंसक प्रदर्शन? जानें फ्रांस में दंगों का इतिहास

🔴 Live: France's mayors call for public to mobilise against riots ➡️ https://t.co/ynppxrIJJs pic.twitter.com/yx641TkPFt

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप