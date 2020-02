जानिये डॉनल्ड ट्रम्प के बारे में 15 रोचक तथ्य

डोनाल्ड ट्रम्प को भारत का समर्थक कहा जाता है शायद इसी कारण अमेरिका में रह रहे भारतीयों ने ट्रम्प का समर्थन किया था और इनकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी. आजकल ट्रम्प भारत की यात्रा पर आये हुए हैं.

डॉनल्ड ट्रम्प ट्रम्प का व्यक्तिगत विवरण (Personal details of Donald Trump)

पूरा नाम: डॉनल्ड जॉन ट्रम्प

जन्मतिथि: 14 जून, 1946 (आयु 73), क्वींस, न्यूयॉर्क सिटी

पिता: फ्रेड ट्रम्प

माता: मेरी ऐनी मैकलियोड

पत्नियाँ: 3 इवाना ज़ेलिनकोवका (1977-1992), मारला मेपल (1993-1999) मेलानिया नोज़ ट्रम्प (2005)

बच्चे: 5 (डोनाल्ड जूनियर, इवंका ट्रम्प, एरिक, टिफ़नी, बैरन)

राजनीतिक दल: रिपब्लिकन (1987-1999, 2009-2011, 2012-वर्तमान)

कुल संपत्ति (Donald Trump worth):3.1 बिलियन डॉलर

धर्म: ट्रम्प एक प्रेस्बिटेरियन हैं

शिक्षा (Donald Trump Education): बैचलर ऑफ़ साइंस इन इकोनॉमिक्स (1968)

पद: अमेरिकी राष्ट्रपति (20 जनवरी, 2017)

आइये हम अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जान लें :

1) डॉनल्डजॉन ट्रम्‍प एक अमेरिकी बिजनेसमैन, अमेरिकी रिअल एस्‍टेट कारोबारी, टीवी पर्सनालिटी, राजनेता और लेखक हैं। फोर्ब्स की वेबसाइट में अनुसार सितम्बर 2019 तक डोनाल्ड ट्रम्प की कुल संपत्ति (Donald Trump worth) US$3.1 बिलियन थी जिसमें रियल एस्टेट का योगदान 1.7 बिलियन डॉलर का था.

2) न्यूयॉर्क के बेहद महंगे इलाक़े मैनहैटन (अपने घर: ट्रम्प टॉवर,जो कि एक 72 मंजिला इमारत है) में रहने वाले ट्रम्प कभी नशा नहीं करते हैं |

3) डॉनल्ड अमेरिका के एकलौते राष्टपति हैं जिनका खुद का "बोर्ड गेम" है। जिसका नाम "Trump:The Game" है।

4) 6 फुट और 2 इंच लंबे डॉनल्ड जॉन ट्रम्‍प ने तीन शादियाँ की थीं उनकी वर्तमान पत्नी का नाम " मैलानिया ट्रम्प" हैं. इन दोनों ने 2005 में शादी की थी. वे अपनी पत्नी से 23 वर्ष बड़े हैं.

5) ट्रम्प अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति चुने गये थे. वे साल 222 दिन की उम्र में बने थे.उनकी उम्र 70 वर्ष है इससे पहले अमेरिका में सबसे ज्यादा उम्र (69 साल, 349 दिन) में राष्ट्रपति बनने वाले रोनाल्ड रीगन थे.

6) ट्रम्प 60 साल में अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो कि कभी भी गवर्नर नही रहे हैं |

(ट्रम्प अपने पिता फ्रेड ट्रम्प के साथ)

7) 90 के दशक में ट्रंप के रियल एस्टेट बिजनेस को काफी नुकसान पहुंचा थी जिसके कारण1992 में “ट्रंप प्लाजा” को भी दिवालिया घोषित किया गया था ।

8) ट्रम्प ने 1999 में “रिफ़ॉर्म पार्टी” बनाई बनाकर राजनीति में भी हाथ अजमाया था लेकिन पार्टी के आंतरिक झगड़ों से तंग आकर उन्होंने फ़रवरी 2000 में ख़ुद को चुनाव से अलग कर लिया था |

9) ट्रम्प का रियल एस्टेट के अलावा कपड़ों का भी कारोबार है जिसका उत्पादन वे सिर्फ चीन और बांग्लादेश में ही करवाते है क्योंकि इन देशों में लेबर बहुत ही सस्ता है |

10) 1970 के दशक में ही ट्रंप ने घाटे में चल रहे 'कमोडोर होटल' को 7 करोड़ डॉलर में खरीदा और बाद में 1980 में उन्होंने इस होटल को “द ग्रैंड हयात” के नाम से शुरू किया।





11) ट्रम्प संगठन (पूर्व नाम एलिजाबेथ ट्रम्प & संस) एक अमेरिकी निजी स्वामित्व वाली अंतरराष्ट्रीय मिडटाउन मैनहट्टन, न्यूयॉर्क शहर में ट्रम्प टॉवर में स्थित समूह है। इसमें डोनाल्ड ट्रम्प के व्यापार के कारोबार और निवेश शामिल हैं। वर्तमान में ट्रम्प इसके चेयरमैन और अध्यक्ष के रूप में कार्य करते है| लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद उनका बेटा इस काम को देखता है.

12) 1996 से लेकर 2015 तक जीतने भी मिस यूनिवर्स, मिस अमेरिका, मिस किशोर अमेरिका प्रतियोगिताओं का आयोजन अमेरिका में किया गया है उन सबके मालिक ट्रम्प ही थे |

13) ट्रम्प एक बहुत ही प्रसिद्द लेखक है और वह 50 से अधिक किताबें भी लिख चुके हैं | उनकी कुछ किताबों के नाम इस प्रकार हैं:Trump: How to Get Rich, Time to Get Tough: Make America Great Again! Trump 101: The Way to Success, Midas Touch: Why Some Entrepreneurs Get Rich, Trump Never Give Up: How I Turned My Biggest Challenges into Success.

14) "The Apprentice" ट्रम्प द्वारा होस्ट किया जाने वाला गेम शो था जिसमे भाग लेने वालों की कारोबारी क्षमता को देखा जाता था | इस शो के लिए ट्रम्प ने हर एपिसोड के लिए $ 3.75 लाख डॉलर तक लिया था |

15) ट्रम्प, WWE के भी बहुत बड़े शौक़ीन है आपने उन्हें WWE के रिंग में फाइटर का हौंसला बढ़ाते हुए भी देखा होगा |

भारत ही नही पूरे विश्व को अमेरिका के इस नये राष्ट्रपति से काफी उम्मीदें हैं खासकर उन मुद्दों पर जिनकी चर्चा उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान की थी. ऐसी उम्मीद थी कि ट्रम्प के चुने जाने के बाद भारत-अमेरिका के रिश्ते और भी मधुर होंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ट्रम्प ने भारतीय उत्पादों पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से लेकर, H1B वीजा में कई बदलाव किये जिससे भारतीय कम्पनियों और कामगारों के हितों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ा है.

