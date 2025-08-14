79th Independence Day 2025: भारत 15 अगस्त 2025 को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर देशभक्ति की भावना को और प्रबल करने के लिए, भारत सरकार ने “Know India” पोर्टल पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के आधिकारिक ऑडियो डाउनलोड की सुविधा उपलब्ध कराई है। यह पोर्टल देश के नागरिकों और आयोजकों के लिए भरोसेमंद और आधिकारिक स्रोत है।

भारत का राष्ट्रगान “जन गण मन” (Jana Gana Mana) रवींद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचा गया था और इसे 1950 में आधिकारिक रूप से अपनाया गया। यह राष्ट्रगान दो संस्करणों में उपलब्ध है:

पूर्ण संस्करण: लगभग 52 सेकंड का



संक्षिप्त संस्करण: लगभग 20 सेकंड का

दोनों संस्करण उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो फॉर्मेट में “Know India” पोर्टल से मुफ्त डाउनलोड किए जा सकते हैं।

राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" कहां से करें डाउनलोड

भारत का राष्ट्रगीत “वंदे मातरम्” (Vande Mataram) बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत में रचा गया था। यह भी ऑडियो फॉर्मेट में “Know India” पोर्टल पर उपलब्ध है। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत का उपयोग देशभक्ति का वातावरण बनाने के लिए किया जा सकता है।