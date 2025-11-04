उत्तर प्रदेश के किस जिले को मिला है ‘City of Gastronomy’ का दर्जा, जानें यहां

उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि 240,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का यह राज्य अपनी विविध संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहां के प्रत्येक जिले की अपनी विशेषता है, जो कि राज्य को भी विशेष बनाने में सहयोग करती है। आपने प्रदेश के अलग-अलग जिलों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि यूपी में कौन-से जिले को हाल ही में ‘City of Gastronomy’ का दर्जा मिला है। कौन-सा है यह जिला, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि यूपी में कुल कितने जिले हैं। आपको बता दें कि यूपी में कुल 75 जिले हैं, जो कि 18 मंडलों में आते हैं। ये सभी मंडल कुल चार संभागों में आते हैं, जिनमें पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड शामिल है। इसके अतिरिक्त, यहां बघेलखंड और रोहिलखंड का भी जिक्र मिलता है। प्रदेश में कुल 351 तहसील, 437 नगर पंचायत, 28 विकास प्राधिकरण और 17 निगर निगम व 200 नगर परिषद् मौजूद हैं।

क्या होता है Gastronomy गेस्ट्रोनॉमी खाने से संबंधित है। इसमें खाना पकाने की कला व उसके पीछे के विज्ञान या अध्ययन की बात होती है। साथ ही, इसमें स्थानीय संस्कृति को भी जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में इसमें यह नहीं होता है कि आप क्या खाते हैं, बल्कि यह भी होता है कि आप खाना कैसे, क्यों, कहां और किसके साथ खाते हैं। किस शहर को मिला है ‘City of Gastronomy’ का दर्जा उत्तर प्रदेश में हाल ही में यूपी की राजधानी लखनऊ को ‘City of Gastronomy’ यानि कि पाक-कला का दर्जा मिला है। यह दर्जा यूनेक्सको(UNESCO) द्वारा अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत दिया गया है। आपको बता दें कि भारत में हैदराबाद के बाद लखनऊ भारत का दूसरा शहर है, जिसे यह खिताब मिला है। हैदराबाद को यह खिताब 2019 में मिला था। लखनऊ को ही क्यों मिला है दर्जा लखनऊ को ‘City of Gastronomy’ का दर्जा यहां की अवधी व्यंजन परंपरा के लिए दिया गया है। क्योंकि, यहां की अवधी पाक कला एक समृद्ध विरासत के रूप में पहचान रखती है, जो कि नवाबों के समय से चली आ रही है।