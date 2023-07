Chandrayaan 3 Mission: चंद्रयान-2 से कितना अलग है चंद्रयान-3 मिशन, जानें

Chandrayaan 3 Mission: भारत 14 जुलाई की दोपहर इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। देश के सबसे महत्वपूर्ण मिशन चंद्रयान-3 को लेकर सिर्फ भारत नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। इससे पहले भारत की ओर से चंद्रयान-2 को भी लांच किया गया है। हालांकि, दोनों में अंतर है। चंद्रयान-2 से कितना अलग है चंद्रयान-3, जानने के लिए यह पूरा लेख पढ़ें।

Get the latest General Knowledge and Current Affairs from all over India and world for all competitive exams.