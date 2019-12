T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतकों की सूची

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की दो प्रकार की सदस्यता होती है यानी पूर्णकालिक सदस्य और एसोसिएट सदस्य. वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 12 पूर्णकालिक सदस्य और 92 सहयोगी सदस्य हैं. तो कुल मिलाकर, आईसीसी के 104 सदस्य हैं.

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 1 जनवरी 2019 से अपने सभी 104 सदस्यों को T20I का दर्जा दे दिया है. अब तक 86 देशों ने कम से कम एक T20 मैच खेला है, इसीलिए ICC ने 86 देशों की ICC, T20 रैंकिंग जारी की है, जिसमें पाकिस्तान शीर्ष स्थान पर है.

अब तक T20 अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में 25 देशों के 42 खिलाड़ियों द्वारा 55 शतक बनाए गए हैं. T20 इंटरनेशनल का पहला शतक 2007 में ICC वर्ल्ड कप ट्वेंटी 20 के दौरान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्रिस गेल (WI) ने बनाया था.

रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 4 शतक बनाए हैं. लेकिन दुर्भाग्य से, बल्लेबाजी के सम्राट विराट कोहली T20 फॉर्मेट में अब तक एक भी शतक नहीं बना सके हैं.

T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज़ शतकों की सूची (List of fastest Centuries in T20 International Cricket)

खिलाड़ी बॉल्स विरोधी टीम (वर्ष) 1. डेविड मिलर 35 बांग्लादेश, 2017 2. रोहित शर्मा 35 श्रीलंका, 2017 3. सुदेश विक्रमसेकरा 35 तुर्की, 2019 4. शिवकुमार पेरियालवार 39 तुर्की, 2019 5. हेनरी जॉर्ज मुन्सी 41 नीदरलैंड, 2019 6. हज़रतुल्लाह ज़ज़ई 42 आयरलैंड, 2019 7. जीन-पियरे कोटेज़ 43 बोत्सवाना, 2019 8. रिचर्ड लेवी 45 न्यूजीलैंड, 2012 9. फाफ डु प्लेसिस 46 वेस्टइंडीज, 2015 10. केएल राहुल 46 वेस्टइंडीज, 2016 11. एरोन फिंच 47 इंग्लैंड, 2013 12. क्रिस गेल 47 इंग्लैंड, 2016 13. कोलिन मुनरो 47 वेस्टइंडीज, 2018 14. रविंदरपाल सिंह 47 केमैन आइलैंड्स, 2019 15. इविन लुईस 48 भारत, 2016 16. डेविड मलान 48 न्यूजीलैंड 2019 17. ग्लेन मैक्सवेल 49 श्रीलंका, 2016 18. मार्टिन गुप्टिल 49 ऑस्ट्रेलिया, 2018 19. पारस खड़का 49 सिंगापुर, 2019 20. क्रिस गेल 50 दक्षिण अफ्रीका, 2007

T20 फॉर्मेट में शतकों के विभिन्न रिकॉर्ड हैं (Different Records of Centuries in T20 Format are)

1. T20 फॉर्मेट में पहला शतक (117 रन) क्रिस गेल द्वारा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2007 में पहले ICC वर्ल्ड कप ट्वेंटी 20 में बनाया गया था.

2. ऑस्ट्रेलिया के आरोन फिंच के नाम T20I फॉर्मेट में सर्वाधिक स्कोर (172 रन) बनाने का रिकॉर्ड है.

3. ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल और न्यूजीलैंड के कोलिन मुनरो के नाम 3 शतक हैं.

4. रोहित शर्मा के बाद केएल राहुल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20I फॉर्मेट में कम से कम 2 शतक बनाए हैं.

5. सुरेश रैना, रोहित शर्मा और केएल राहुल केवल तीन भारतीय खिलाड़ी अब तक T20I फॉर्मेट में शतक बनाने के कामयाब हुए हैं.

6. दिसंबर 2019 तक 42 अलग-अलग खिलाड़ियों द्वारा 55 शतक बनाए गए हैं.

7. भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाडियों ने T20I फॉर्मेट में सबसे अधिक 7-7 शतक बनाये हैं.

8. हज़रतुल्लाह ज़ज़ई (अफगानिस्तान) सबसे युवा खिलाड़ी (20 वर्ष, 337 दिन) हैं जिन्होंने T20I क्रिकेट फॉर्मेट में शतक बनाया है.

9. संयुक्त अरब अमीरात के शैमान अनवर सबसे उम्र दराज खिलाड़ी (38 वर्ष, 30 दिन) हैं जिन्होंने T20I फॉर्मेट में शतक बनाया है.

तो यह थी T20 फॉर्मेट में टॉप 20 सबसे तेज शतकों की पूरी सूची. ऐसे ही और रोचक टॉपिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें.

वनडे क्रिकेट में किन खिलाड़ियों ने हैट्रिक विकेट ली है?

वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाडियों की सूची