भारत का सबसे पुराना एयरपोर्ट कौन-सा है?

शुरुआत में, इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल विमानों के रखरखाव, फ्लाइंग क्लब और छोटे विमानों के संचालन के लिए किया जाता था।

यह जल्द ही शुरुआती भारतीय पायलटों और डाक उड़ानों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। क्या जुहू एयरपोर्ट अभी भी चालू है? हां, लेकिन अब इसका उपयोग केवल हेलीकॉप्टर सेवाओं, छोटे विमानों और पायलट ट्रेनिंग स्कूलों तक ही सीमित है। व्यावसायिक उड़ानें अब छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से होती हैं, जो 1948 में खुला था। भारत के पहले एयरपोर्ट के बारे में रोचक तथ्य 1. भारत का पहला नागरिक उड्डयन केंद्र जुहू एयरोड्रम ने भारतीय विमानन के शुरुआती केंद्र के रूप में काम किया। आधुनिक एयरपोर्ट बनने से पहले यहां से शुरुआती एयरमेल सेवाएं और छोटे विमान संचालित होते थे। 2. पहली उड़ान 1932 में यहां उतरी थी जे.आर.डी. टाटा की कराची से बॉम्बे की उड़ान यहीं उतरी थी। इस घटना ने भारत की पहली एयरमेल सेवा शुरू की और भारतीय हवाई यात्रा का इतिहास बदल दिया।