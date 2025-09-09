भारत का पहला पुलिस स्टेशन किस शहर में है स्थित, यहां जानें

भारत में पुलिसिंग व्यवस्था नई नहीं है, बल्कि इसका इतिहास अतीत के पन्नों में देखने को मिलता है। एक लंबे समय के दौरान पुलिसिंग व्यवस्था में कई बदलाव हुए और आज के दौर में हमें जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था देखने के मिलती है, जिसका काम कानून और व्यवस्था भी बनाए रखना होता है। हालांकि, पुलिसिंग की शुरुआत में इसके मायने अलग थे। उस समय हर जगह पुलिस थाने भी नहीं होते थे, जबकि आज भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस थाने और पुलिसिंग व्यवस्था मौजूद है। इस कड़ी में क्या आप जानते हैं कि भारत के किस शहर में देश का पहला पुलिस थाना बना था, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। कब बनाया गया था पहला पुलिस थाना भारत का पहला पुलिस थाना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1844 में बनाया गया था। उस समय भारत में ब्रिटिश कंपनी का राज था। ऐसे में नियंत्रण और सुरक्षा के लिए भारत का पहला पुलिस थाना बनाया गया था।

कहां बनाया गया था पहला पुलिस थाना भारत का पहला पुलिस थाना कोलकाता में बनाया गया था। क्योंकि, उस समय कोलकाता को ब्रिटिश ने राजधानी बनाया था। ऐसे में कोलकाता व्यापार, अधिकार और हुकूमत का प्रमुख ठिकाना हुआ करता था। क्यों बनाया गया था पहला पुलिस थाना उस दौर में कोलकाता में ब्रिटिश के खिलाफ कई आवाजें उठना शुरू हो गई थीं। ऐसे में ब्रिटिश को भारत में अपनी सत्ता को बढ़ाने में परेशानी हो रही थी। इसको देखते हुए ब्रिटिश को एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत थी, जो इन आंदोलनों पर नजर रखने के साथ इन्हें नियंत्रित भी कर सके। पहले जनता के लिए नहीं होती थी पुलिस आपको बता दें कि शुरुआती दौर में ब्रिटिश द्वारा स्थापित पुलिसिंग व्यवस्था जनता के हित के लिए नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत की रखवाली के लिए हुआ करती थी। पुलिस के माध्यम से ब्रिटिश आम जनता पर नियंत्रण रखती थी और टैक्स वसूल भी किया करती थी। आज भी मौजूद है पहला पुलिस थाना