अफगानिस्तान और तालिबान पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

अफगानिस्तान और तालिबान के इतिहास और वर्तमान घटनाओं पर आधारित सामान्य ज्ञान क्विज़ को हल करें. इस वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में इस विषय से प्रश्नों को शामिल करने की उम्मीद है क्योंकि इस देश को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिसने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया हुआ है.

1. तालिबान खुद को किस रूप में संदर्भित करते हैं?

A. अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात (Islamic Emirate of Afghanistan)

B. अफगानिस्तान का अमीरात (Emirate of Afghanistan)

C. अफगानिस्तान के छात्र (Students of Afghanistan)

D. इनमे से कोई नहीं

Ans. A

व्याख्या: तालिबान खुद को अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात (Islamic Emirate of Afghanistan) के रूप में संदर्भित करते हैं.

2. तालिबान के संस्थापक कौन थे?

A. मोहम्मद उमर (Mohammed Omar)

B. अब्दुल गनी बरादर (Abdul Ghani Baradar)

C. अख्तर मंसूर (Akhtar Mansour)

D. A और B दोनों

Ans. D

व्याख्या: तालिबान की स्थापना मोहम्मद उमर (1994–2013) और सह संस्थापक- अब्दुल गनी बरादर ने की थी.

3. तालिबान ने किस वर्ष अफगानिस्तान पर सत्ता हासिल की थी?

A. 1994

B. 1996

C. 2001

D. 2016

Ans. B

व्याख्या: तालिबान ने 1996 में अफगानिस्तान पर सत्ता हासिल की और 2001 तक सत्ता में रहा.

4. तालिबान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

i) वे मूल रूप से पश्तून मूल (Pashtun origin)/क्षेत्रों के छात्र थे.

ii) मोहम्मद उमर के नेतृत्व में यह आंदोलन पूरे अफगानिस्तान में फैल गया था.

A. केवल i

B. केवल ii

C. i और ii दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: तालिबान 1994 में अफगान सिविल वार में प्रमुख गुटों में से एक के रूप में उभरा और इसमें बड़े पैमाने पर पूर्वी और दक्षिणी अफगानिस्तान के पश्तून क्षेत्रों के छात्र (तालिब) शामिल थे. मोहम्मद उमर के नेतृत्व में यह आंदोलन पूरे अफगानिस्तान में फैल गया था.

5. जब तालिबान सत्ता में थे तब अफगानिस्तान की राजधानी क्या थी?

A. काबुल

B. कंधारी

C. बामियान

D. हेरात

Ans. B

व्याख्या: तालिबान ने जब शासन किया तो उसने अफगान राजधानी को कंधार में स्थानांतरित कर दिया था.

6. तालिबान निम्नलिखित में से किस विचारधारा का अनुसरण करता है?

A. देवबंदी इस्लामवाद (Deobandi Islamism)

B. पश्तूनवाली (Pashtunwali)

C. A और B दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: तालिबान की विचारधारा को देवबंदी और मिलिटेंट इस्लामवाद पर आधारित शरिया इस्लामी कानून के एक रूप के संयोजन के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे पश्तून सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों के साथ जोड़ा जाता है जिसे पश्तूनवाली (Pashtunwali) कहा जाता है.

7. सोवियत संघ ने किस वर्ष अफगानिस्तान पर कब्जा किया था?

A. 1970

B. 1974

C. 1979

D. 1989

Ans. C

व्याख्या: सोवियत संघ ने वर्ष 1979 में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था.

8. तालिबान का वर्तमान नेता कौन है?

A. अशरफ गनी (Ashraf Ghani)

B. हैबतुल्ला अखुंदजादा(Haibatullah Akhundzada)

C. मोहम्मद उमर (Mohammed Omar)

D. अयमान अल-जवाहिरी (Ayman al-Zawahiri)

Ans. B

व्याख्या: हैबतुल्ला अखुंदजादा तालिबान के वर्तमान प्रमुख हैं.

अन्य महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी को हल करें