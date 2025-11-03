Quiz on Currencies of the World: यहां दुनिया की मुद्राओं पर जवाबों के साथ 10 GK सवालों का एक सेट दिया गया है। दुनिया की मुद्राओं के बारे में अपने ज्ञान को परखने के लिए इस क्विज को हल करें। 1. मलेशिया की मुद्रा क्या है? a) क्रोना b) पेसो c) रिंगित d) लीरा उत्तर: c व्याख्या: मलेशिया की मुख्य मुद्रा रिंगित है। इसके अलावा, भारतीय रुपया और ब्रुनेई डॉलर का भी इस्तेमाल किया जाता है। 2. लेक किस देश की मुद्रा है? a) अजरबैजान b) अंगोला c) इंडोनेशिया d) अल्बानिया उत्तर: d व्याख्या: लेक को 1926 में अल्बानिया की मुद्रा के रूप में शुरू किया गया था। 3. लीरा किस देश की पूर्व मुद्रा थी? a) क्रोएशिया b) नाइजीरिया c) इटली d) पुर्तगाल उत्तर: c व्याख्या: लीरा का इस्तेमाल इटली और माल्टा की आधिकारिक मुद्रा के रूप में किया जाता था, लेकिन 2002 के बाद इसकी जगह यूरो ने ले ली। 4. यूरो का इस्तेमाल कितने देशों में मुद्रा के रूप में किया जाता है?

a) 21 b) 19 c) 17 d) 23 उत्तर: b व्याख्या: यूरो का इस्तेमाल यूरोपीय संघ के 19 देशों में मुद्रा के रूप में किया जाता है। 5. इन देशों में से किस देश में यूरो का उपयोग मुद्रा के रूप में नहीं किया जाता है? a) लातविया b) लक्जमबर्ग c) स्वीडन d) स्पेन उत्तर: c व्याख्या: स्वीडन यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में इस्तेमाल नहीं करता है; इसके बजाय, वह स्वीडिश क्रोना का उपयोग करता है। 6. अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? a) डॉलर b) क्रून c) पेसो d) सोल उत्तर: c व्याख्या: अर्जेंटीना पेसो अर्जेंटीना की मुद्रा है। नए पेसो को 1992 में शुरू किया गया था। 7. दुनिया में सबसे मजबूत मुद्रा किस देश की है? a) अमेरिकी डॉलर b) ओमानी रियाल c) पाउंड d) कुवैती दिनार उत्तर: d व्याख्या: कुवैती दिनार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा है और यह सबसे महंगी भी है। 8. दुनिया में सबसे कमजोर मुद्रा किस देश की है? a) इंडोनेशियाई रुपिया b) जिम्बाब्वे डॉलर c) ईरानी रियाल