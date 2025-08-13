मशहूर साहित्यकार ‘प्रेमचंद’ से कैसे बने ‘मुंशी प्रेमचंद’, यह है कहानी

हिंदी साहित्य उठाकर देखें, तो गोदान, गबन, कफन और पूस की रात ऐसी रचनाएं हैं, जिन्हें शायद ही किसी हिंदी साहित्य में रूचि रखने वाले पाठक ने न पढ़ा हो। इनके अलावा प्रेमाश्रम, शतरंज के खिलाड़ी व सप्त सरोज भी प्रमुख हैं, जो कि आज तक मांग में हैं।

इन सभी की रचना प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा की गई थी। मुंशी प्रेमचंद वह नाम है, जिसे एक छात्र से लेकर विद्वान तक जानता है। यदि आज मुंशी प्रेमचंद के आगे मुंशी न लगाएं, तो सिर्फ प्रेमंचद नाम अधूरा-सा लगता है। यही वजह है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, हर कोई मुंशी प्रेमचंद को मुंशी के नाम से ही पहचानता है। हालांकि, यहां सवाल है कि आखिर प्रेमचंद कैसे मुंशी प्रेमचंद बने। जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या था

मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उन्हें उनके चाचा द्वारा नवाब राय नाम दिया गया। इस नाम के साथ उन्होंने 1908 में अपनी कहानियों का एक संग्रह सोज-ए-वतन लिखा। यह पूरी तरह से देशभक्ति की भावना से भरा था। हालांकि, यह बात ब्रिटिश अधिकारियों को पसंद नहीं आई और उनकी कृति को जब्त कर लिया गया। साथ ही, ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें इस तरह के दोबारा लेखन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।