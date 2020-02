मार्च 2020: महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिनों की सूची

भारत कई जातीय समूहों, भाषाई, क्षेत्रीय, आर्थिक, जनजातियों और जातियों का घर है. यह एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोग एक साथ सद्भाव में रहते हैं. कुछ दशकों में हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि भारत ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा इत्यादि के क्षेत्रों में काफी विकास किया है. इस लेख में हम त्योहारों के साथ मार्च 2020 में आयोजित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिनों की सूची का अध्ययन करेंगे.

मार्च 2020 में महत्वपूर्ण दिन

1 मार्च - शून्य भेदभाव दिवस (Zero Discrimination Day)

शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है ताकि हर कोई उम्र, लिंग, जातीयता, त्वचा का रंग, ऊंचाई, वजन इत्यादि की परवाह किए बिना गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करे. शून्य भेदभाव दिवस का प्रतीक तितली है. सबसे पहले, 1 मार्च 2014 को UN ने इस दिन को मनाया था.

1 मार्च - विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस (World Civil Defence Day)

विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस हे साल 1 मार्च को मनाया जाता है. अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन (ICDO) ने 1990 में इस दिन को मनाने का फैसला किया. विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2019 का विषय था "बच्चों की सुरक्षा, हमारी जिम्मेदारी" है.

3 मार्च - विश्व वन्यजीव दिवस (World Wildlife Day)

यह दिन 3 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और सतत विकास लक्ष्य 12 के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, जो पानी के बिना जीवन है, जो समुद्री प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करता है और हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए समुद्री वन्यजीवों की समस्याओं, महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालता है. 2020 का थीम "पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना" ("Sustaining all life on Earth") है.

3 मार्च - World Hearing Day

यह दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है कि कैसे बहरेपन को रोकने और दुनिया भर में सुनवाई को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए.

4 मार्च - राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस (National Safety Day)

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा 4 मार्च को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है. यह दिन लोगों को वित्तीय नुकसान, स्वास्थ्य समस्याओं और कई अन्य समस्याओं जैसे उनके जीवन में आने वाली समस्याओं से सुरक्षित निकालने के लिए मनाया जाता है.

8 मार्च - अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day)

यह दिवस महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में मनाने के लिए हर साल 8 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है. साथ ही, यह लैंगिक समानता में तेजी लाने के लिए एक प्रकार का एक्शन भी है. बैंगनी वह रंग है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का प्रतीक है. बैंगनी, हरा और सफेद रंग का संयोजन महिलाओं की समानता का प्रतीक है जो 1908 में यूके में महिला सामाजिक और राजनीतिक संघ से उत्पन्न हुआ है. क्या आप जानते हैं कि बैंगनी न्याय और गरिमा का प्रतीक है, हरा आशा और सफेद शुद्धता का प्रतीक है.

8 मार्च - रामकृष्ण जयंती (Ramakrishna Jayanti)

इस दिन संत रामकृष्ण की जयंती मनाई जाती है. उनके अनुसार, "मानव जन्म का एकमात्र बिंदु भगवान को स्वीकार करना है".

10 मार्च - सीआईएसएफ स्थापना दिवस (CISF Raising Day)

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) स्थापना दिवस हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है. CISF की स्थापना 1969 में भारत की संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी. यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है. यह संगठन समुद्र के रास्ते, वायुमार्ग और भारत के कुछ प्रमुख प्रतिष्ठानों के लिए काम करता है. CISF में कुछ आरक्षित बटालियन हैं जो कानून और व्यवस्था की सुरक्षा के लिए राज्य पुलिस के साथ काम करती हैं.

11 मार्च - नो स्मोकिंग डे (No Smoking Day) (Second Wednesday of March)

धूम्रपान के माध्यम से तंबाकू के हानिकारक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मार्च के दूसरे बुधवार को हर साल नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है.

12 मार्च - मॉरीशस दिवस (Mauritius Day)

मॉरीशस दिवस 12 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है ताकि देश के इतिहास में 1968 में ब्रिटेन से आजाद होने वाली दो प्रमुख घटनाओं को चिह्नित किया जा सके और 1992 में यह गणतंत्र बन गया था.

14 मार्च - Pi दिवस (Pi Day)

14 मार्च को दुनिया भर में Pi दिवस मनाया जाता है. Pi एक स्थिर का प्रतिनिधित्व करने के लिए गणित में प्रयुक्त एक प्रतीक है. यह वृत्त के परिधि के व्यास का अनुपात है जो लगभग 3.14 होता है.

पाई (π) पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

14 मार्च - नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस (International Day of Action for Rivers)

नदियों की रक्षा के लिए आवाज उठाने और नदियों के लिए नीतियों में सुधार की मांग के लिए हर साल 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है. यह नदियों के खतरों के बारे में एक दूसरे को शिक्षित करने और समाधान खोजने का भी दिन है.

15 मार्च - विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (World Consumer Rights Day)

यह उपभोक्ता अधिकारों और जरूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है. यह दिन अपनी मांगों को उजाकर करने का मौका प्रदान करता है कि सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान किया जाए और उनकी रक्षा की जाए और सामाजिक अन्याय के खिलाफ विरोध किया जाए.

16 मार्च - राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (National Vaccination Day)

हर साल 16 मार्च को भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है जिसे National Immunisation Day (IMD) के रूप में भी जाना जाता है. यह पहली बार 16 मार्च, 1995 को मनाय गया था, जब ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी. यह विश्व में पोलितो को जड़ से खत्म करने के लिए जागरूकता प्रदान करता है.

18 मार्च - Ordnance Factories Day (India)

18 मार्च को पूरे भारत में हर Ordnance Factories Day मनाया जाता है. इस अवसर पर ऑर्डनेंस फैक्ट्री, फील्ड गन फैक्ट्री, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री, ऑर्डनेंस पैराशूट फैक्ट्री और ऑर्डनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री को स्वीकार किया जाता है, इनके महत्व की चर्चा होती है, इत्यादि.

20 मार्च - अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे (International Day of Happiness)

अंतरराष्ट्रीय हैप्पीनेस डे हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है. 2013 के बाद से, संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को पहचानने के लिए इस दिन को बनाया है. संयुक्त राष्ट्र ने गरीबी को समाप्त करने, असमानता को कम करने और हमारे ग्रह की रक्षा करने के लिए 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्यों को लॉन्च किया, जिसके तीन प्रमुख पहलू हैं जो कल्याण और खुशी की ओर भी ध्यान केंद्रित करते हैं.

20 मार्च - विश्व गौरैया दिवस (World Sparrow Day)

गौरैया के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मार्च को पूरे विश्व में विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है. यह दिन लोगों और गौरैयों के बीच संबंधों को भी मान्यता प्रदान करता है; गौरैयों के लिए प्यार फैलाना, हमारे जीवन में उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना इत्यादि.

21 मार्च - विश्व वानिकी दिवस (World Forestry Day)

21 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल मनाया जाता है ताकि पृथ्वी पर जीवन चक्र को संतुलित करने के लिए जंगलों के मूल्यों, महत्व और योगदान के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके. 1971 में, यूरोपीय कृषि के 23वें महाधिवेशन में विश्व वानिकी दिवस की स्थापना की गई थी.

21 मार्च - विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस (World Down syndrome Day)

विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है. डाउन सिंड्रोम मानव में एक स्वाभाविक रूप से होने वाली गुणसूत्रीय व्यवस्था है जिसके परिणामस्वरूप सीखने की शैली, शारीरिक विशेषताओं या स्वास्थ्य पर परिवर्तनशील प्रभाव पड़ता है. महासभा ने दिसंबर 2011 में 21 मार्च को विश्वव्यापी सिंड्रोम दिवस के रूप में घोषित किया है.

21 मार्च - विश्व कविता दिवस (World Poetry Day)

21 मार्च को, मानव मन की रचनात्मक भावनाओं को दर्शाने के लिए कविता की अद्वितीय क्षमता को पहचानने के लिए हर साल विश्व कविता दिवस मनाया जाता है. 21 मार्च, 1999 में पेरिस में यूनेस्को के 30वें सत्र के दौरान इस दिन को मनाने के बारे में फैसला लिया गया था.

22 मार्च - विश्व जल दिवस (World Water Day)

22 मार्च को फ्रेश पानी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और फ्रेश पानी के संसाधनों के स्थायी प्रबंधन की वकालत करने के लिए विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है. इसे 1992 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCED) में मनाने की सिफारिश की गई थी और फिर, 1993 में पहला विश्व जल दिवस मनाया गया था.

23 मार्च - विश्व मौसम विज्ञान दिवस (World Meteorological Day)

विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है ताकि समाज की सुरक्षा और भलाई के लिए मौसम और जलवायु की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सके. 23 मार्च 1950 को, विश्व मौसम विज्ञान संगठन लागू हुआ था. 2020 का थीम है “जलवायु और जल”, जो जलवायु परिवर्तन और पानी पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्व जल दिवस 2020 की थीम के साथ संरेखित करेगा.

24 मार्च - विश्व क्षय रोग (टीबी) दिवस (World Tuberculosis (TB) Day)

विश्व टीबी दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है, जब डॉ. रॉबर्ट कोच ने 1882 में टीबी के कारण बनने वाले बैसिलस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की घोषणा की थी.

27 मार्च - विश्व रंगमंच दिवस (World Theatre Day)

1962 से दुनिया भर में हर साल 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है, कला रूप "थिएटर" के महत्व को बढ़ाने के लिए और सरकारों, राजनेताओं और संस्थानों के लिए एक सचेत आह्वान के रूप में कार्य करता है, जिन्होंने अभी तक लोगों को इसके मूल्य को मान्यता नहीं दी है. आर्थिक विकास के लिए अपनी क्षमता का एहसास नहीं किया है.

मार्च 2020 महत्वपूर्ण दिन दिनांक महत्वपूर्ण दिनों के नाम 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च World Hearing Day 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च रामकृष्ण जयंती 10 मार्च सीआईएसएफ स्थापना दिवस 11 मार्च नो स्मोकिंग डे 12 मार्च मॉरीशस दिवस 14 मार्च Pi दिवस 14 मार्च नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 18 March Ordnance Factories Day (India) 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च विश्व कविता दिवस 22 मार्च विश्व जल दिवस 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस 24 मार्च विश्व क्षय रोग (टीबी) दिवस 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस

तो, ये मार्च 2020 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिन हैं जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेंगे और साथ ही आपके ज्ञान को भी बढ़ाएंगे.

