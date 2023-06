Indian Railways Loop Line in Hindi: रेलवे में क्यों बनाई जाती है लूप लाइन, जानें

Indian Railways: भारतीय रेलवे दुनिया के बड़े नेटवर्क में शुमार है। यही वजह है कि दुनिया में यह चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसके अलावा एशिया में इसका स्थान पहला है। यदि कुछ आंकड़ों पर गौर करें, तो मार्च 2019 तक आंकड़े बताते हैं कि रेलवे के पास 67,956 किमी का ट्रैक था। वहीं, रनिंग ट्रैक को मिलाकर ट्रैक की लंबाई 99,235 किलोमीटर थी। इसके साथ यदि यार्ड व साइडिंग ट्रैक को मिला दिया जाए, तो रेलवे के पास कुल ट्रैक की लंबाई 1,26,000 किलोमीटर से अधिक होती है। रेलवे हजारों ट्रेनों के संचालन के लिए विभिन्न लाइनों का इस्तेमाल करता है, जिसमें लूप लाइन भी प्रमुख है। इसके साथ ही मेन लाइन का भी महत्व है, जो कि इससे जुड़ी होती है। हाल ही में ओडिसा के बालासोर में हुए रेल हादसे में ये दोनों लाइनें चर्चाओं में आ गई है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम इन दोनों लाइनों के बारे में जानेंगे।

भारतीय रेलवे में ट्रेनों के संचालन के लिए अलग-अलग लाइनें इस्तेमाल होती हैं, जिसमें लूप लाइन का भी अधिक महत्व है। दरअसल, इस लाइन को किसी रेलवे स्टेशन के पास बनाया जाता है, जिससे वहां से गुजरने वाली ट्रेन को हॉल्ट मिल सके। इस लाइन का इस्तेमाल ट्रेन को खड़ा करने के लिए किया जाता है।

लूप लाइन की अधिकतम लंबाई 750 मीटर होती है, क्योंकि किसी भी ट्रेन की अधिकतम लंबाई 750 मीटर तक होती है। ऐसे में इस लाइन पर पूरी ट्रेन आ जाती है, जिससे कोई भी ट्रेन मेन लाइन से अलग हो जाती है।

Many times we hear that train is kept in loop line at stations. What is a loop line, we may wonder.#DoYouKnow #DidYouKnow #track #IndianRailways #loopline pic.twitter.com/SRFvpqZ6Ve