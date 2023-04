IPL 2023: भाई ऑटो ड्राइवर तो पिता करते थे सिलिंडर डिलीवरी, पढ़ें आईपीएल में पांच छक्के लगाने वाले रिंकू सिंह की कहानी

IPL 2023: आईपीएल मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक ओवर में पांच छक्के मारने के बाद रिंकू सिंह चर्चाओं में आ गए हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरूख खान ने पठान के पोस्टर में रिंकू की फोटो लगाते हुए बधाई दी है, जिसके बाद कई बॉलीवुड स्टार व अन्य लोगों ने उनके ट्वीट को रीट्वीट किया है।

Shah Rukh sir yaaar 🥹♥️ Love you sir & thank you for your constant support 🙏🏻 https://t.co/WYswjeFsvm

