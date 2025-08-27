दुनिया में मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जानें यहां

Schools Holiday on 27th August
By Bagesh Yadav
Aug 27, 2025, 14:30 IST

भारत दुनिया में मखाना (fox nuts) का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो दुनिया की 80% मांग को पूरा करता है। भारत के अंदर, बिहार राज्य का दबदबा है, जो देश के कुल उत्पादन में 90% से अधिक का योगदान देता है। बिहार के मुख्य जिले जैसे दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया और कटिहार विशेष रूप से बहुत ज्यादा उत्पादन करते हैं, जो राज्य की उपज का 80% हिस्सा है।

क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया में मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक है? मुख्य रूप से, बिहार राज्य दुनिया के 80 से 90% fox nuts का उत्पादन करता है। इसे आमतौर पर प्रिक्ली वॉटरलिली (prickly waterlily), मखाना या गोरगन प्लांट (Gorgon plant) के नाम से जाना जाता है। यह वॉटर लिली की एक प्रजाति है जो दक्षिणी और पूर्वी एशिया में पाई जाती है और यह यूरेल (Euryale) वंश का एकमात्र मौजूदा सदस्य है। इसके खाने योग्य बीजों को 'fox nuts' या 'मखाना' कहा जाता है। इन्हें सुखाकर मुख्य रूप से एशिया में खाया जाता है।

ये फूले हुए कमल के बीज यूरेल फेरॉक्स (Euryale ferox) पौधे से मिलते हैं। यह पौधा एशिया का मूल निवासी है और इसके कई स्वास्थ्य लाभों के कारण सदियों से इसका सेवन किया जाता रहा है।
बिहार में, इसकी खेती मुख्य रूप से मिथिला क्षेत्र में की जाती है, जहां लगभग 96,000 हेक्टेयर भूमि इसकी खेती के लिए समर्पित है।

क्या आप जानते हैं कि fox nuts के अलावा मखाने के और क्या-क्या नाम हैं? अगर नहीं, तो इस लेख में हम इस अनोखे और पौष्टिक स्नैक से जुड़े कुछ सबसे मजेदार तथ्यों के बारे में जानेंगे।

दुनिया में मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक देश:

एक्सपोर्ट-इंपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, भारत दुनिया में मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत fox nuts की दुनिया की 80% मांग को पूरा करता है, जिसमें बिहार राज्य भारत की आपूर्ति का 90% उत्पादन करता है।

बिहार के अंदर, अकेले दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया और कटिहार जिले राज्य के कुल उत्पादन में 80% का योगदान देते हैं। बिहार के अन्य प्रमुख उत्पादक जिलों में सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज और सीतामढ़ी शामिल हैं।

बिहार के अलावा, मखाना के बीजों की खेती पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, जम्मू और कश्मीर, पूर्वी उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी की जाती है।

fox nuts के उत्पादन के मामले में भारत के बाद नेपाल, बांग्लादेश, चीन, जापान और कोरिया जैसे पड़ोसी देश आते हैं। इसके अलावा, वैश्विक मखाना बाजार 2023 में 43.56 मिलियन डॉलर का था और इसके 2033 तक 100 मिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

कैसे तैयार होता है मखाना?

Fox Nuts प्रिक्ली वॉटर लिली (Euryale ferox) पौधे के खाने योग्य बीज होते हैं। हालांकि इन्हें अक्सर "नट्स" कहा जाता है, लेकिन तकनीकी रूप से ये बीज हैं, पेड़ पर उगने वाले नट्स नहीं। ये घरेलू तौर पर उगाए जाते हैं और एशिया भर में धान के खेतों और मछली फार्मों से आते हैं। भारत दुनिया में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है।

इन्हें इनके पोषक तत्वों के लिए बहुत महत्व दिया जाता है। इनमें कैलोरी और फैट कम होता है, लेकिन ये प्रोटीन, फाइबर और कई सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर होते हैं।

एक बार फूलने के बाद, इनका स्वाद और बनावट बिल्कुल अलग होती है—हल्के, हवादार, कुरकुरे और स्वादिष्ट। इनका स्वाद पॉपकॉर्न जैसा होता है, लेकिन इसमें सुरक्षात्मक छिलका नहीं होता। इनका स्वाद हल्का और साधारण होता है, जो इन्हें नमकीन और मीठे दोनों तरह के व्यंजनों के लिए उपयुक्त बनाता है।

Fox Nuts कैसे बनाए जाते हैं?

मखाना बनाने की प्रक्रिया पारंपरिक और बहुत मेहनत वाली है। इसमें कई चरण होते हैं और ज्यादातर काम हाथ से किया जाता है:

खेती और कटाई (दिसंबर से अक्टूबर तक):
यूरेल फेरॉक्स (Euryale ferox) के पौधे उथले मीठे पानी के तालाबों, दलदली भूमि या विशेष रूप से तैयार खेतों में उगाए जाते हैं।

बीज आमतौर पर दिसंबर के आसपास बोए जाते हैं।

पौधों में बड़े, कांटेदार पत्ते उगते हैं जो पानी की सतह को ढक लेते हैं।

अप्रैल-मई में फूल आते हैं, जिसके बाद फल लगते हैं। फलों में बीज होते हैं।

पकने पर फल फट जाते हैं, जिससे बीज निकलते हैं। ये बीज कुछ देर तैरते हैं और फिर तालाब की तह में डूब जाते हैं।

कटाई एक चुनौतीपूर्ण और मेहनत भरा काम है। यह मुख्य रूप से एक विशेष समुदाय (जैसे भारत के बिहार में मल्लाह समुदाय) द्वारा किया जाता है।

किसान पानी में (कभी-कभी छाती तक गहरे पानी में) उतरते हैं और अपने हाथों या विशेष उपकरणों (जैसे सींग के आकार का बांस का "गजा") का उपयोग करके तालाब की कीचड़ भरी सतह से बीजों को इकट्ठा करते हैं। यह प्रक्रिया अगस्त से अक्टूबर तक और कभी-कभी जनवरी तक भी लगातार चल सकती है।

सफाई और सुखाने की प्रक्रिया:

इकट्ठा किए गए ताजे बीजों पर गंदगी, कीचड़ और अन्य अशुद्धियां लगी होती हैं। इन गंदगी को हटाने के लिए उन्हें अच्छी तरह से साफ किया जाता है।

सफाई के बाद, बीजों को कई घंटों तक सीधी धूप में फैला दिया जाता है ताकि उनकी नमी कम हो सके। यह प्रारंभिक सुखाना भंडारण और आगे की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है।
ग्रेडिंग: फिर सूखे कच्चे बीजों को उनके आकार के आधार पर सावधानी से छांटा और ग्रेड किया जाता है।

यह काम अक्सर अलग-अलग आकार की छलनी का उपयोग करके हाथ से किया जाता है। सही ग्रेडिंग से बाद के चरणों में एक समान हीटिंग और पॉपिंग सुनिश्चित होती है।

टेम्परिंग (कंडीशनिंग):

ग्रेड किए गए बीजों को आमतौर पर 45-72 घंटों की अवधि के लिए "टेम्पर" या कंडीशन किया जाता है।
इसमें उन्हें एक नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है ताकि कठोर बीज के खोल के अंदर की गिरी ढीली हो जाए, जो सफल पॉपिंग के लिए आवश्यक है।

भूनना और फुलाना (पॉपिंग):

यह प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण और कुशलता वाला हिस्सा है। टेम्पर किए गए कच्चे बीजों को बड़ी कच्चा लोहा की कढ़ाई या मिट्टी के घड़ों में तेज आंच पर सूखा भूना जाता है।

भूनने वाला व्यक्ति बीजों को लगातार हिलाता रहता है ताकि वे समान रूप से गर्म हों।

जैसे ही बीज गर्म होते हैं, वे फैलते हैं और अंत में पॉपकॉर्न की तरह फूल जाते हैं और परिचित सफेद, फूला हुआ मखाना बन जाते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा कुशलता की जरूरत होती है ताकि फूलने के लिए सही समय और तापमान का पता चल सके, क्योंकि ज्यादा भूनने से वे जल सकते हैं और कम भूनने पर वे फूलेंगे नहीं।

अक्सर, फूले हुए मखानों को तुरंत एक कठोर सतह पर ले जाया जाता है और एक लकड़ी के औजार से हल्के से पीटा जाता है ताकि सफेद फूले हुए हिस्से को बचे हुए छिलके के टुकड़ों से पूरी तरह से अलग किया जा सके।

पॉलिशिंग और अंतिम सफाई:

इसके बाद फूले हुए मखानों को पॉलिश किया जाता है। यह अक्सर उन्हें बड़ी बांस की टोकरियों में एक साथ रगड़कर किया जाता है।

यह प्रक्रिया किसी भी बची हुई पतली झिल्ली को हटा देती है और उन्हें उनका विशेष चिकना, सफेद रूप और हल्की चमक देती है।

उनकी अंतिम सफाई की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई छिलके के टुकड़े या अशुद्धियां न रह जाएं।
पैकेजिंग:

अंत में, खाने के लिए तैयार fox nuts (मखाना) को पैक किया जाता है। आमतौर पर इन्हें एयरटाइट बैग में पैक किया जाता है ताकि उनकी ताजगी और कुरकुरापन बना रहे।

Fox Nuts के बारे में 10 रोचक फैक्ट्स

1. ये "fox nuts" या "गोरगन नट्स" एक जलीय पौधे, प्रिक्ली वॉटर लिली (Euryale ferox) द्वारा उत्पादित खाने योग्य बीज हैं।
2. भारत में मखाने की खेती का एक लंबा इतिहास है, जिसके 3,000 साल पहले से उगाए जाने के सबूत मिलते हैं। यह हजारों सालों से पारंपरिक भारतीय भोजन और आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।
3. फिर भी, उन कच्चे बीजों को फूले हुए fox nuts में बदलने की प्रक्रिया, जिनका हम आज सेवन करते हैं, उल्लेखनीय रूप से मेहनत भरी है। किसानों को गहरे, कीचड़ भरे तालाबों में उतरकर हाथ से बीजों को निकालना पड़ता है, जो एक मुश्किल काम है, और बीजों को फुलाने के लिए पारंपरिक कौशल की आवश्यकता होती है।
4. इनका रंग सुनहरे पीले से लेकर गहरे बैंगनी-नीले तक होता है और इनके बहुमुखी पोषक तत्वों के कारण अक्सर इन्हें "सुपरफूड" कहा जाता है।
5. ये प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम का काफी अच्छा स्रोत हैं, जबकि इनमें कैलोरी, फैट और सोडियम कम होता है।
6. Fox nuts प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन-फ्री (gluten-free) होते हैं, इसलिए वे सीलिएक रोग या ग्लूटेन संवेदनशीलता वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन नाश्ते का विकल्प हैं।
7. मखाना का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिसके कारण यह खून में बहुत धीरे-धीरे ग्लूकोज छोड़ता है। मखाना उन लोगों के लिए एक स्मार्ट और स्वस्थ नाश्ते का विकल्प है जिन्हें मधुमेह है।
8. इनका पौष्टिक और सामान्य स्वाद इन्हें सबसे अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी सामग्री में से एक बनाता है। इन्हें नमकीन स्नैक्स के लिए कुरकुरा बनाया जा सकता है, करी के साथ जोड़ा जा सकता है, या खीर जैसी मिठाइयों में शामिल किया जा सकता है, या पाउडर में पीसकर गाढ़ा करने वाले एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
9. तृप्ति देने वाले पोषक तत्वों से भरपूर, Fox nuts में फाइबर और प्रोटीन दोनों अधिक होते हैं, जो आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस करने में मदद करते हैं और क्रेविंग को कम करते हैं, जिससे यह वजन घटाने के मिशन पर किसी के लिए भी एक आदर्श नाश्ता बन जाता है।
10. मखाना में मौजूद फ्लेवोनोइड्स और अन्य प्रसिद्ध एंटीऑक्सिडेंट मुख्य रूप से फ्री रेडिकल्स से लड़ने में प्रभावी होते हैं, जिससे ऑक्सीडेटिव तनाव कम होता है और संभवतः उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार होता है।
11. भारत के बिहार जैसे क्षेत्रों में, जहां मखाना एक महत्वपूर्ण फसल है, इसे आमतौर पर "काला हीरा" कहा जाता है। मखाने की मांग और कीमत में बढ़ोतरी ने हजारों किसानों की किस्मत बदल दी है।

Fox Nuts के अन्य नाम क्या हैं?

fox nuts के अन्य नाम हैं ‘मखाना’, ‘फूल मखाना’, ‘गोरगन नट्स’, ‘पॉप्ड लोटस सीड्स’, ‘वॉटर लिली सीड्स’, ‘यूरेल फेरॉक्स सीड्स’, ‘प्रिक्ली वॉटर लिली सीड्स’, ‘लोटस पफ्स’, ‘कियान शी’, और ‘हासु नो मी’।

