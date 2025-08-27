दुनिया में मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जानें यहां

क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया में मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक है? मुख्य रूप से, बिहार राज्य दुनिया के 80 से 90% fox nuts का उत्पादन करता है। इसे आमतौर पर प्रिक्ली वॉटरलिली (prickly waterlily), मखाना या गोरगन प्लांट (Gorgon plant) के नाम से जाना जाता है। यह वॉटर लिली की एक प्रजाति है जो दक्षिणी और पूर्वी एशिया में पाई जाती है और यह यूरेल (Euryale) वंश का एकमात्र मौजूदा सदस्य है। इसके खाने योग्य बीजों को 'fox nuts' या 'मखाना' कहा जाता है। इन्हें सुखाकर मुख्य रूप से एशिया में खाया जाता है। ये फूले हुए कमल के बीज यूरेल फेरॉक्स (Euryale ferox) पौधे से मिलते हैं। यह पौधा एशिया का मूल निवासी है और इसके कई स्वास्थ्य लाभों के कारण सदियों से इसका सेवन किया जाता रहा है।

बिहार में, इसकी खेती मुख्य रूप से मिथिला क्षेत्र में की जाती है, जहां लगभग 96,000 हेक्टेयर भूमि इसकी खेती के लिए समर्पित है। क्या आप जानते हैं कि fox nuts के अलावा मखाने के और क्या-क्या नाम हैं? अगर नहीं, तो इस लेख में हम इस अनोखे और पौष्टिक स्नैक से जुड़े कुछ सबसे मजेदार तथ्यों के बारे में जानेंगे।

दुनिया में मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक देश: एक्सपोर्ट-इंपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, भारत दुनिया में मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत fox nuts की दुनिया की 80% मांग को पूरा करता है, जिसमें बिहार राज्य भारत की आपूर्ति का 90% उत्पादन करता है। बिहार के अंदर, अकेले दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया और कटिहार जिले राज्य के कुल उत्पादन में 80% का योगदान देते हैं। बिहार के अन्य प्रमुख उत्पादक जिलों में सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज और सीतामढ़ी शामिल हैं। बिहार के अलावा, मखाना के बीजों की खेती पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, जम्मू और कश्मीर, पूर्वी उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी की जाती है। fox nuts के उत्पादन के मामले में भारत के बाद नेपाल, बांग्लादेश, चीन, जापान और कोरिया जैसे पड़ोसी देश आते हैं। इसके अलावा, वैश्विक मखाना बाजार 2023 में 43.56 मिलियन डॉलर का था और इसके 2033 तक 100 मिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

कैसे तैयार होता है मखाना? Fox Nuts प्रिक्ली वॉटर लिली (Euryale ferox) पौधे के खाने योग्य बीज होते हैं। हालांकि इन्हें अक्सर "नट्स" कहा जाता है, लेकिन तकनीकी रूप से ये बीज हैं, पेड़ पर उगने वाले नट्स नहीं। ये घरेलू तौर पर उगाए जाते हैं और एशिया भर में धान के खेतों और मछली फार्मों से आते हैं। भारत दुनिया में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। इन्हें इनके पोषक तत्वों के लिए बहुत महत्व दिया जाता है। इनमें कैलोरी और फैट कम होता है, लेकिन ये प्रोटीन, फाइबर और कई सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर होते हैं। एक बार फूलने के बाद, इनका स्वाद और बनावट बिल्कुल अलग होती है—हल्के, हवादार, कुरकुरे और स्वादिष्ट। इनका स्वाद पॉपकॉर्न जैसा होता है, लेकिन इसमें सुरक्षात्मक छिलका नहीं होता। इनका स्वाद हल्का और साधारण होता है, जो इन्हें नमकीन और मीठे दोनों तरह के व्यंजनों के लिए उपयुक्त बनाता है।

Fox Nuts कैसे बनाए जाते हैं? मखाना बनाने की प्रक्रिया पारंपरिक और बहुत मेहनत वाली है। इसमें कई चरण होते हैं और ज्यादातर काम हाथ से किया जाता है: खेती और कटाई (दिसंबर से अक्टूबर तक):

यूरेल फेरॉक्स (Euryale ferox) के पौधे उथले मीठे पानी के तालाबों, दलदली भूमि या विशेष रूप से तैयार खेतों में उगाए जाते हैं। बीज आमतौर पर दिसंबर के आसपास बोए जाते हैं। पौधों में बड़े, कांटेदार पत्ते उगते हैं जो पानी की सतह को ढक लेते हैं। अप्रैल-मई में फूल आते हैं, जिसके बाद फल लगते हैं। फलों में बीज होते हैं। पकने पर फल फट जाते हैं, जिससे बीज निकलते हैं। ये बीज कुछ देर तैरते हैं और फिर तालाब की तह में डूब जाते हैं। कटाई एक चुनौतीपूर्ण और मेहनत भरा काम है। यह मुख्य रूप से एक विशेष समुदाय (जैसे भारत के बिहार में मल्लाह समुदाय) द्वारा किया जाता है। किसान पानी में (कभी-कभी छाती तक गहरे पानी में) उतरते हैं और अपने हाथों या विशेष उपकरणों (जैसे सींग के आकार का बांस का "गजा") का उपयोग करके तालाब की कीचड़ भरी सतह से बीजों को इकट्ठा करते हैं। यह प्रक्रिया अगस्त से अक्टूबर तक और कभी-कभी जनवरी तक भी लगातार चल सकती है।

सफाई और सुखाने की प्रक्रिया: इकट्ठा किए गए ताजे बीजों पर गंदगी, कीचड़ और अन्य अशुद्धियां लगी होती हैं। इन गंदगी को हटाने के लिए उन्हें अच्छी तरह से साफ किया जाता है। सफाई के बाद, बीजों को कई घंटों तक सीधी धूप में फैला दिया जाता है ताकि उनकी नमी कम हो सके। यह प्रारंभिक सुखाना भंडारण और आगे की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है।

ग्रेडिंग: फिर सूखे कच्चे बीजों को उनके आकार के आधार पर सावधानी से छांटा और ग्रेड किया जाता है। यह काम अक्सर अलग-अलग आकार की छलनी का उपयोग करके हाथ से किया जाता है। सही ग्रेडिंग से बाद के चरणों में एक समान हीटिंग और पॉपिंग सुनिश्चित होती है। टेम्परिंग (कंडीशनिंग): ग्रेड किए गए बीजों को आमतौर पर 45-72 घंटों की अवधि के लिए "टेम्पर" या कंडीशन किया जाता है।

इसमें उन्हें एक नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है ताकि कठोर बीज के खोल के अंदर की गिरी ढीली हो जाए, जो सफल पॉपिंग के लिए आवश्यक है।

भूनना और फुलाना (पॉपिंग): यह प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण और कुशलता वाला हिस्सा है। टेम्पर किए गए कच्चे बीजों को बड़ी कच्चा लोहा की कढ़ाई या मिट्टी के घड़ों में तेज आंच पर सूखा भूना जाता है। भूनने वाला व्यक्ति बीजों को लगातार हिलाता रहता है ताकि वे समान रूप से गर्म हों। जैसे ही बीज गर्म होते हैं, वे फैलते हैं और अंत में पॉपकॉर्न की तरह फूल जाते हैं और परिचित सफेद, फूला हुआ मखाना बन जाते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा कुशलता की जरूरत होती है ताकि फूलने के लिए सही समय और तापमान का पता चल सके, क्योंकि ज्यादा भूनने से वे जल सकते हैं और कम भूनने पर वे फूलेंगे नहीं। अक्सर, फूले हुए मखानों को तुरंत एक कठोर सतह पर ले जाया जाता है और एक लकड़ी के औजार से हल्के से पीटा जाता है ताकि सफेद फूले हुए हिस्से को बचे हुए छिलके के टुकड़ों से पूरी तरह से अलग किया जा सके। पॉलिशिंग और अंतिम सफाई: इसके बाद फूले हुए मखानों को पॉलिश किया जाता है। यह अक्सर उन्हें बड़ी बांस की टोकरियों में एक साथ रगड़कर किया जाता है।