अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के प्रेसिडेंट|चेयरमैनों की सूची 2020

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है. सन 2014 में ICC संविधान में बदलाव के बाद से ICC अध्यक्ष|चेयरमैन का पद एक मानद पद बना दिया गया है.

सन 2016 में ICC के प्रेसिडेंट का पद समाप्त कर दिया गया और ICC चेयरमैन का पद सृजित किया गया था. अब चेयरमैन और सीईओ, आईसीसी के प्रमुख हैं. ICC के वर्तमान अध्यक्ष/चेयरमैन शशांक मनोहर हैं जबकि मनु साहनी ICC के सीईओ हैं.

आईसीसी चेयरमैन के तौर पर शशांक मनोहर का कार्यकाल इस महीने समाप्त हो जाएगा. हालाँकि ऐसा भी हो सकता है कि मनोहर का कार्यकाल दो महीने के लिए बढ़ा दिया जाए.शशांक ने लगातार दो बार ICC के अध्यक्ष का पद संभाला हैं.

क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) के क्रिकेट निदेशक ग्रीम स्मिथ ने आईसीसी के चेयरमैन के पद के लिए बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के नाम का समर्थन किया है इससे पहले इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के पूर्व अध्यक्ष कोलिन ग्रेव्स सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर चल रहे थे लेकिन अब गांगुली का नाम सामने आने से मामला रोचक हो गया है.

ICC के पूर्व प्रेसिडेंट और चेयरमैन/प्रेसिडेंट की सूची; (The List of President and Chairman of the ICC):-

प्रेसिडेंट राष्ट्रीयता कार्यकाल 1. कोलिन कौड्रे इंग्लैंड 1989–1993 2. क्लाइड वॉलकॉट वेस्टइंडीज 1993–1997 3. जगमोहन डालमिया भारत 1997–2000 4. मैल्कम ग्रे ऑस्ट्रेलिया 2000–2003 5. एहसान मनी पाकिस्तान 2003–2006 6. पर्सी सोन दक्षिण अफ्रीका 2006–2007 7. रे माली दक्षिण अफ्रीका 2007–2008 8. डेविड मॉर्गन इंग्लैंड 2008–2010 9. शरद पवार भारत 2010–2012 10. एलन इसाक न्यूजीलैंड 2012–2014 11. मुस्तफा कमाल बांग्लादेश 2014– 2015 12. ज़हीर अब्बास पाकिस्तान 2015 - 2016 ICC के चेयरमैन 1.नारायणस्वामी श्रीनिवासन भारत 26 जून 2014 to 22 नवम्बर 2015 2.शशांक मनोहर भारत मई 2016, वर्तमान 3. TBD TBD TBD

शशांक मनोहर को मई 2016 में ICC के पहले स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में चुना गया था. श्री शशांक को 2018 में अपने दूसरे दो साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया था. उनका दूसरा कार्यकाल मई 2020 में समाप्त होने वाला है. लेकिन वे तीसरे कार्यकाल को जारी नहीं रखना चाहते हैं.

शशांक मनोहर ने कहा;

"मैं लगभग पांच वर्षों के लिए अध्यक्ष रहा हूं. मैं बहुत स्पष्ट हूं, मैं जून 2020 से आगे इसे जारी नहीं रखना चाहता. मेरे उत्तराधिकारी को मई 2020 में चुन लिया जाना चाहिए.”

इसलिए अगर शशांक मनोहर इस्तीफ़ा देते हैं तो वर्तमान बीसीसीआई अध्यक्ष श्री सौरव गांगुली आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष की दौड़ में हैं मजबूती से आगे बढ़ेंगे.

