भारत में बाढ़ सबसे आम और विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। इससे हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचता है। मॉनसून की बारिश, नदियों में उफान और जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की गंभीर घटनाओं की वजह से भारत के कई शहर अब भी बाढ़ के खतरे का सामना कर रहे हैं।

भारत के प्रमुख बाढ़-संभावित शहर

भारत में बाढ़ के जोखिम वाले शहरी क्षेत्र नदी घाटियों, तटीय इलाकों और खराब जल निकासी वाले शहरी क्षेत्रों में फैले हुए हैं। नीचे दी गई तालिका में पिछली घटनाओं, भौगोलिक स्थिति और बार-बार आने वाली बाढ़ के आधार पर भारत के कुछ सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों की जानकारी दी गई है: