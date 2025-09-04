GST घटने से रोजमर्रा की ये चीजें होंगी सस्ती, जानें कब से लागू होंगी नई दरें

केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले GST को लेकर बड़ा उपहार दिया है। सरकार ने जहां एक तरफ रोजमर्रा की चीजों पर अधिक जीएसटी दर को घटाया है, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य, बीमा, शिक्षा, कृषि और परिवहन समेत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर भी राहत प्रदान की है। सरकार की ओर से सभी जरूरी चीजों पर जीएसटी की दरों को कम कर दिया गया है, जिसका सीधा लाभ देश के करोड़ों लोग को होगा। खास बात यह है कि जीएसटी की नए दरें आगामी नवरात्र के पहले दिन से लागू होंगी। ऐसे में मोदी सरकार का यह बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। कौन-कौन से सामान और सेवा हुई है सस्ती, यहां देखें पूरी लिस्ट।

रोजमर्रा की जरूरतों पर होगी बड़ी बचत