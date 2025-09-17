दुनिया का सबसे लंबा पुल कौन-सा है, जानें

चीन के डानयांग-कुनशान ग्रैंड ब्रिज के नाम दुनिया के सबसे लंबे पुल का विश्व रिकॉर्ड है। यह पुल पूर्वी चीन में 164.8 किलोमीटर (102.4 मील) तक फैला है। यह पुल बीजिंग-शंघाई हाई-स्पीड रेलवे का हिस्सा है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में से एक है। इसे सिर्फ 4 साल में बनाया गया और 2011 में खोला गया। इस पुल को इसलिए बनाया गया, ताकि ट्रेनें निचले इलाकों, नदियों और धान के खेतों से होकर तेजी से और सुरक्षित रूप से गुजर सकें। दुनिया का सबसे लंबा पुल कहां स्थित है? यह पुल पूर्वी चीन के जिआंगसु प्रांत में डानयांग और कुनशान शहरों के बीच स्थित है। यह पुल कई नदियों, झीलों और नहरों के ऊपर से गुजरता है। इसमें यांगचेंग झील का कुछ हिस्सा भी शामिल है, जो अपने प्रसिद्ध बालों वाले केकड़ों के लिए जानी जाती है। इस पुल का उपयोग चीन के दो सबसे बड़े शहरों, बीजिंग और शंघाई के बीच चलने वाली हाई-स्पीड ट्रेनें करती हैं।

यह पुल क्यों बनाया गया? डानयांग-कुनशान ग्रैंड ब्रिज को कठिन इलाकों में हाई-स्पीड रेल यात्रा को आसान बनाने के लिए बनाया गया था। इस क्षेत्र में कई नदियां, झीलें और धान के खेत हैं, जहां आसानी से बाढ़ आ जाती है। एक लंबा और ऊंचा पुल बनाने से ट्रेनें पानी या ऊबड़-खाबड़ जमीन के कारण होने वाली देरी के बिना तेजी से और सुरक्षित रूप से चल सकती हैं। यह प्रमुख शहरों के बीच की दूरी और समय को भी कम करता है, जिससे पूरे क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। डानयांग-कुनशान ग्रैंड ब्रिज कितना लंबा है? यह पुल 164.8 किमी (102.4 मील) लंबा है। यह लंबाई इसे दूसरे सबसे लंबे पुल से लगभग दोगुना लंबा बनाती है। इसे 2,000 से ज्यादा खंभों और 4,50,000 टन स्टील से बनाया गया है। अपने विशाल आकार के बावजूद इसे बहुत जल्दी पूरा कर लिया गया। इसे बनाने में 10,000 से ज्यादा मजदूरों ने दिन-रात काम किया। डानयांग-कुनशान ग्रैंड ब्रिज के बारे में रोचक तथ्य