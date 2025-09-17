AIIMS Result 2025 OUT
Focus
Quick Links

दुनिया का सबसे लंबा पुल कौन-सा है, जानें

By Kishan Kumar
Sep 17, 2025, 16:46 IST

चीन का डानयांग-कुनशान ग्रैंड ब्रिज दुनिया का सबसे लंबा पुल है। जानें इसकी लंबाई, उद्देश्य, स्थान और इसे कैसे बनाया गया।

Add as a preferred source on Google
Join us
दुनिया का सबसे लंबा पुल
दुनिया का सबसे लंबा पुल

चीन के डानयांग-कुनशान ग्रैंड ब्रिज के नाम दुनिया के सबसे लंबे पुल का विश्व रिकॉर्ड है। यह पुल पूर्वी चीन में 164.8 किलोमीटर (102.4 मील) तक फैला है। यह पुल बीजिंग-शंघाई हाई-स्पीड रेलवे का हिस्सा है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में से एक है। इसे सिर्फ 4 साल में बनाया गया और 2011 में खोला गया। इस पुल को इसलिए बनाया गया, ताकि ट्रेनें निचले इलाकों, नदियों और धान के खेतों से होकर तेजी से और सुरक्षित रूप से गुजर सकें।

दुनिया का सबसे लंबा पुल कहां स्थित है?

यह पुल पूर्वी चीन के जिआंगसु प्रांत में डानयांग और कुनशान शहरों के बीच स्थित है। यह पुल कई नदियों, झीलों और नहरों के ऊपर से गुजरता है। इसमें यांगचेंग झील का कुछ हिस्सा भी शामिल है, जो अपने प्रसिद्ध बालों वाले केकड़ों के लिए जानी जाती है। इस पुल का उपयोग चीन के दो सबसे बड़े शहरों, बीजिंग और शंघाई के बीच चलने वाली हाई-स्पीड ट्रेनें करती हैं।

यह पुल क्यों बनाया गया?

डानयांग-कुनशान ग्रैंड ब्रिज को कठिन इलाकों में हाई-स्पीड रेल यात्रा को आसान बनाने के लिए बनाया गया था। इस क्षेत्र में कई नदियां, झीलें और धान के खेत हैं, जहां आसानी से बाढ़ आ जाती है। एक लंबा और ऊंचा पुल बनाने से ट्रेनें पानी या ऊबड़-खाबड़ जमीन के कारण होने वाली देरी के बिना तेजी से और सुरक्षित रूप से चल सकती हैं। यह प्रमुख शहरों के बीच की दूरी और समय को भी कम करता है, जिससे पूरे क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है।

डानयांग-कुनशान ग्रैंड ब्रिज कितना लंबा है?

यह पुल 164.8 किमी (102.4 मील) लंबा है। यह लंबाई इसे दूसरे सबसे लंबे पुल से लगभग दोगुना लंबा बनाती है। इसे 2,000 से ज्यादा खंभों और 4,50,000 टन स्टील से बनाया गया है। अपने विशाल आकार के बावजूद इसे बहुत जल्दी पूरा कर लिया गया। इसे बनाने में 10,000 से ज्यादा मजदूरों ने दिन-रात काम किया।

डानयांग-कुनशान ग्रैंड ब्रिज के बारे में रोचक तथ्य

-इसका निर्माण 2006 में शुरू हुआ और 2010 में पूरा हो गया। 2011 तक इस पर ट्रेनें चलने लगी थीं। इसे बनाने में 10,000 से ज्यादा मजदूरों ने मदद की।

-पुल का 9 किलोमीटर से ज्यादा हिस्सा सीधे यांगचेंग झील के ऊपर से गुजरता है। इसका बाकी का बड़ा हिस्सा दलदली भूमि और खेती की जमीन के ऊपर से जाता है।

-यह पुल बीजिंग-शंघाई हाई-स्पीड रेलवे का हिस्सा है। इस पर चलने वाली ट्रेनें 300 किमी/घंटा (186 मील प्रति घंटा) से ज्यादा की रफ्तार से चल सकती हैं।

-इस पुल को भूकंप, बाढ़ और यहां तक कि तूफानों का सामना करने के लिए बनाया गया है। इसे कम से कम 100 साल तक चलने के लिए डिजाइन किया गया है।

-दुनिया के पांच सबसे लंबे पुलों में से चार चीन में हैं। ऐसा वहां के बुनियादी ढांचे और हाई-स्पीड रेल सिस्टम में तेज विकास के कारण संभव हुआ है।

पढ़ेंःभारत का वह दरवाजा, जहां मुगलों के भविष्य का हुआ था अंत

 

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News