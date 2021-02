स्टेटिक GK और करंट इवेंट्स पर आधारित प्रश्नोत्तरी: 3 फरवरी 2021

स्टेटिक और करेंट घटनाओं से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें. विभिन्न सरकारी परीक्षाओं जैसे UPSC, SSC और Bank PO की तैयारी के लिए जागरण जोश द्वारा आपके लिए लाए गए इस क्विज़ की मदद लें.

1. हाल ही में पृथ्वी पर जैरोसाइट (Jarosite) किस स्थान में पाया गया है?

A. अंटार्कटिका (Antarctica)

B. यूरोप (Europe)

C. अफ्रीका (Africa)

D. ऑस्ट्रेलिया (Australia)

Ans. A

व्याख्या: हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा अंटार्कटिका से निकाले गए बर्फ के टुकड़ों में जैरोसाइट (Jarosite) पाया गया है.

2. ग्रह मंडल में किस चंद्रमा का पृथ्वी के साथ समरूप (Congruency) है?

A. यूरोपा (Europa)

B. गैनीमेडे (Ganymede)

C. टाइटन (Titan)

D. रिया (Rhea)

Ans. C

व्याख्या: टाइटन शनि ग्रह का चन्द्रमा है जो पृथ्वी के समान है और नासा पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, यह जानने के लिए उस पर जीवन की खोज करना चाहता है.

3. पृथ्वी पर जैरोसाइट (Jarosite) कैसे प्राप्त किया जाता है?

A. सुल्फयूरिक एसिड (Sulphuric acid) को मार्स (Mars) की डस्ट के साथ मिलाकर

B. भूजल के साथ (Groundwater) सल्फ्यूरिक एसिड का मिश्रण.

C. जमीन की धूल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का मिश्रण.

D. स्वाभाविक (Naturally) रूप से प्राप्त किया गया.

Ans. B

व्याख्या: हमारे ग्रह पर भूजल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण से जैरोसाइट (Jarosite) का निर्माण होता है. हालाँकि, इसके बनने के लिए इन स्थितियों का सही संतुलन का होना आवश्यक है.

4. मिशन ड्रैगनफ्लाई (Mission Dragonfly) के बारे में सही कथन चुनें.

1. यह मिशन 2034 में लॉन्च किया जाएगा.

2. यह एक प्रकार का रोटरक्राफ्ट (Rotorcraft) है जो शनि ग्रह भेजा जा रहा है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. D

व्याख्या: मिशन ड्रैगनफ्लाई (Mission Dragonfly) 2026 में लॉन्च किया जाएगा. ड्रैगनफ्लाई (Dragonfly) पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की तलाश में टाइटन भेजा जा रहा है.

5. हाल ही में अंटार्कटिका में पाए जाने वाले जैरोसाइट (Jarosite) के बारे में सही कथन चुनें.

1. जैरोसाइट (Jarosite) लौह-हाइड्रोक्सी सल्फेट खनिजों (Iron-hydroxy sulphate minerals) की फैमिली से ही है जो आमतौर पर अम्लीय, सल्फेट युक्त वातावरण में पाए जाते हैं.

2. ये खनन और अयस्क प्रसंस्करण के कचरे (Ore processing wastes) में भी पाए जाते हैं और इनका रासायनिक सूत्र KFe 3 (SO4) 2 (OH) 6 होता है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: जारोसाइट आमतौर पर अम्लीय, सल्फेट युक्त वातावरण में होने वाले लौह-हाइड्रॉक्सी सल्फेट खनिजों के एक परिवार से है. ये खनन और अयस्क प्रसंस्करण के कचरे में भी पाए जाते हैं. शोध के अनुसार, एंड-मेंबर (End-member) जोरोसाइट में पोटेशियम होता है और उनका रासायनिक सूत्र KFe 3 (SO4) 2 (OH) 6 होता है.

6. ड्रैगनफ्लाई (Dragonfly) के संबंध में सही कथन चुनें.

1. कैसिनी (Cassini) के दिए गए आंकड़ों के अनुसार टाइटन पर उतरने के लिए शांत वातावरण की आवश्यकता है और इसलिए अवधि को चुनने से ड्रैगनफली को 13 साल का लाभ मिला है.

2. यह पहले विषुवतीय "शांगरी-ला" डयून क्षेत्रों (Equatorial “Shangri-La” dune fields) पर उतारा जाएगा.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: ड्रैगन ने टाइटन पर उतरने के लिए शांत मौसम की अवधि चुनने के लिए कैसिनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का 13 साल का लाभ उठाया है. इसको शनि के चंद्रमा पर सुरक्षित प्रारंभिक लैंडिंग साइटों और वैज्ञानिक रूप से दिलचस्प लक्ष्यों के बारे में भी ज्ञात है. यह पहले विषुवतीय "शांगरी-ला" डयून क्षेत्रों (Equatorial “Shangri-La” dune fields) पर उतारा जाएगा.

7. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (Central Bank Digital Currency, CBDC) क्या है?

1. यह किसी भी देश के सेंट्रल बैंक में एक डिजिटल डिजाइन में एक लीगल टेंडर और दायित्व है.

2. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को पारंपरिक बैंक डिपॉजिट्स के साथ थोड़ा कम मूल्यवर्ग के साथ एक्सचेंज या बदला जा सकता है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. A

व्याख्या: सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (Central Bank Digital Currency) डिजिटल रूप में किसी भी देश की केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली का एक लीगल टेंडर और दायित्व (Liability) है. इसे समान दर पर या नकद या केंद्रीय बैंक डिपॉजिट्स के साथ बदला जा सकता है.

8. किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी (Financial capital) कहा जाता है?

A. दिल्ली

B. मुंबई

C. बेंगलुरु

D. कोलकाता

Ans. B

व्याख्या: भारत में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और मुंबई वित्तीय राजधानी (Financial capital) है.

9. दिल्ली - मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में सही कथन का चयन करें.

1. इस राजमार्ग से कार्बन उत्सर्जन आधे से भी कम हो जाएगा.

2. इस राजमार्ग का अस्तित्व 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर होगा.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: एक बार जब ये एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो CO2 उत्सर्जन के साथ-साथ दोनों शहरों के बीच आवागमन के समय को भी आधा कर देगा. यह 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर होगा.

10. भारत में आर्थिक सर्वेक्षण 2021 यानी इकोनॉमिक सर्वे (Economic Survey 2020-2021) कब पेश किया गया था?

A. 31 जनवरी

B. 29 जनवरी

C. पहली फरवरी

D. 2 फरवरी

Ans. B

व्याख्या: वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2021 यानी इकोनॉमिक सर्वे (Economic Survey 2020-2021) 29 जनवरी 2021को पेश किया था.

11. निम्नलिखित में से किस राज्य में, STARS परियोजना से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार होगा?

A. केरल

B. मध्य प्रदेश

C. ओडिशा

D. उपरोक्त सभी

Ans. D

व्याख्या: भारत के 6 राज्य में, STARS परियोजना से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार होगा. ये 6 राज्य हैं: हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, और राजस्थान. STARS की फुल फॉर्म है Strengthening Teaching-Learning and Results for States Program.

