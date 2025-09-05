Chandra Grahan 2025: कब और कहां देखें सितंबर का चंद्र ग्रहण और ब्लड मून? क्या यह भारत से दिखाई देगा? यहां जानें

Chandra Grahan 2025: 7 सितंबर 2025 को एक शानदार खगोलीय घटना रात के आसमान को रोशन करने वाली है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जिसे ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा तब होता है जब चांद पृथ्वी की छाया से गुजरते हुए गहरे लाल रंग का हो जाता है। यह ग्रहण कॉर्न मून के साथ भी होगा, जो सितंबर महीने की पूर्णिमा होती है। यह इसे एक दुर्लभ और खूबसूरत नजारा बनाता है। यह घटना एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में दिखाई देगी। भारत में खगोल प्रेमियों के लिए यह एक शानदार मौका है। यह ग्रहण रात 11:00 बजे से 12:22 बजे (IST) तक दिखाई देगा, जिसमें चांद लाल और तांबे जैसे रंगों में चमकता हुआ नजर आएगा। इसे देखने के लिए किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं है—बस आसमान साफ होना चाहिए और क्षितिज का नजारा साफ दिखना चाहिए। इस लेख में हम ब्लड मून 2025 के समय, यह कहां-कहां दिखेगा, और इसे देखने के लिए सबसे अच्छी जगहों के बारे में जानकारी देंगे। साल की सबसे शानदार खगोलीय घटनाओं में से एक के लिए तैयार हो जाइए।

पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या है? पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसे आमतौर पर ब्लड मून कहा जाता है, तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच से गुजरती है। इस दौरान पृथ्वी की छाया चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है। चंद्रमा लाल रंग का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूर्य की कुछ रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से छनकर और मुड़कर चंद्रमा की सतह पर पड़ती है, जिससे यह लालिमा के साथ चमकता है। 'कॉर्न मून' शब्द सितंबर में होने वाली पूर्णिमा के लिए इस्तेमाल होता है। यह एक पारंपरिक नाम है, जो मक्के की फसल की कटाई के मौसम से जुड़ा है। सितंबर 2025 में होने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण भी एक कॉर्न मून है, इसलिए इसे "कॉर्न मून ग्रहण" भी कहा जा रहा है। 2025 में पूर्ण चंद्र ग्रहण कब और कहां देख सकते हैं? 2025 में दो पूर्ण चंद्र ग्रहण होंगे: * पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण 13 मार्च की रात से 14 मार्च की सुबह तक होगा। यह ग्रहण उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका से सबसे अच्छी तरह दिखाई देगा।

* दूसरा पूर्ण चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात से 8 सितंबर की सुबह तक होगा। यह ग्रहण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के ज्यादातर हिस्सों से बड़े पैमाने पर दिखाई देगा। क्या 2025 में ब्लड मून भारत में दिखाई देगा? हां, सितंबर 2025 का पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत से दिखाई देगा। यह ग्रहण 7 सितंबर को शुरू होगा और 8 सितंबर को समाप्त होगा। निश्चित रूप से, यहां नई दिल्ली, भारत के लिए चंद्र ग्रहण का शेड्यूल एक टेबल के रूप में दिया गया है। सभी समय 7-8 सितंबर, 2025 के लिए हैं और शहर से दिखाई देंगे। ग्रहण का चरण UTC समय नई दिल्ली में स्थानीय समय (IST) नई दिल्ली में दृश्यता उपच्छाया ग्रहण शुरू Sep 7, 15:28:25 Sep 7, 20:58:25 हां आंशिक ग्रहण शुरू Sep 7, 16:27:09 Sep 7, 21:57:09 हां पूर्ण ग्रहण शुरू Sep 7, 17:30:48 Sep 7, 23:00:48 हां अधिकतम ग्रहण Sep 7, 18:11:47 Sep 7, 23:41:47 हां पूर्ण ग्रहण समाप्त Sep 7, 18:52:51 Sep 8, 00:22:51 हां आंशिक ग्रहण समाप्त Sep 7, 19:56:31 Sep 8, 01:26:31 हां उपच्छाया ग्रहण समाप्त Sep 7, 20:55:08 Sep 8, 02:25:08 हां

पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है, देश के लगभग सभी हिस्सों से दिखाई देने की उम्मीद है। पूर्ण ग्रहण की अवस्था 7 सितंबर को रात 11:00 बजे (IST) से 8 सितंबर को सुबह 12:22 बजे (IST) के बीच होगी। चंद्र ग्रहण कब लगेगा? आने वाला चंद्र ग्रहण एक वैश्विक घटना है जो सभी के लिए एक ही समय पर होती है, हालांकि यह आपके स्थान पर निर्भर करता है कि आप इसे देख पाएंगे या नहीं। 7 सितंबर का ग्रहण 15:28 से 20:55 GMT के बीच दिखाई देगा। इसमें 82 मिनट की पूर्ण ग्रहण की एक शानदार अवधि होगी, जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में होगा। यह 17:30 से 18:52 GMT तक रहेगा। यहां कुछ प्रमुख शहरों में पूर्ण ग्रहण के स्थानीय समय दिए गए हैं: पर्थ, ऑस्ट्रेलिया: सोमवार, 8 सितंबर, 2025 को सुबह 1:30 बजे से 2:52 बजे (AWST) तक मुंबई, भारत: रविवार, 7 सितंबर, 2025 को रात 11:00 बजे (IST) से सोमवार, 8 सितंबर, 2025 को सुबह 12:22 बजे (IST) तक