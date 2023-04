Twitter New Logo: जानें कौन है ट्वीटर के Logo में नजर आने वाला Doge, पहली बार कब आया था नजर

Twitter New Logo: ट्वीटर के CEO एलन मस्क ने जब से ट्वीटर का अधिग्रहण किया है, तब से वह ट्वीटर में कुछ न कुछ बदलाव कर रहे हैं। इस कड़ी में मस्क ने इस बार ट्वीटर के लोगो में ही बदलाव कर दिया है, जिसके तहत चिड़िया की जगह Doge की तस्वीर नजर आई है। कौन हाै ट्वीटर के लोगो में नजर आने वाला Doge और पहली बार कब आया था नजर, जानें।

