Venezuela GK Quiz: वेनेजुएला किस महाद्वीप में है स्थित? देखें ऐसे ही 10 रोचक सवालों के जवाब

दक्षिण अमेरिका में स्थित वेनेजुएला अपनी प्राकृतिक संपदा, तेल भंडार, ऐतिहासिक विरासत और अनोखी भौगोलिक बनावट के लिए जाना जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान (GK) की तैयारी के लिए वेनेजुएला से जुड़े ये 10 महत्वपूर्ण सवाल-जवाब आपके लिए बेहद उपयोगी हैं। Q1. वेनेजुएला किस महाद्वीप में स्थित है?

A) उत्तर अमेरिका

B) अफ्रीका

C) दक्षिण अमेरिका

D) यूरोप उत्तर: C) दक्षिण अमेरिका

वेनेजुएला दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। Q2. वेनेजुएला की राजधानी क्या है?

A) बोगोटा

B) लीमा

C) काराकास

D) सैंटियागो उत्तर: C) काराकास

काराकास वेनेजुएला की राजनीतिक और प्रशासनिक राजधानी है। Q3. वेनेजुएला के उत्तर में कौन-सा जल निकाय स्थित है?

A) अटलांटिक महासागर

B) प्रशांत महासागर

C) कैरेबियन सागर

D) भूमध्य सागर उत्तर: C) कैरेबियन सागर

वेनेजुएला की लंबी तटरेखा कैरेबियन सागर से लगती है। Q4. वेनेजुएला की आधिकारिक मुद्रा क्या है?

A) पेसो

B) डॉलर

C) बोलिवर

D) रियाल

उत्तर: C) बोलिवर

वेनेजुएला की मुद्रा का नाम स्वतंत्रता सेनानी सिमोन बोलिवर के नाम पर रखा गया है। Q5. दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात ‘एंजेल फॉल्स’ किस देश में स्थित है?

A) ब्राजील

B) पेरू

C) वेनेजुएला

D) चिली उत्तर: C) वेनेजुएला

एंजेल फॉल्स वेनेजुएला के कैनाइमा नेशनल पार्क में स्थित है। Q6. वेनेजुएला की पश्चिमी सीमा किस देश से लगती है?

A) इक्वाडोर

B) कोलंबिया

C) ब्राजील

D) पेरू उत्तर: B) कोलंबिया

कोलंबिया, वेनेजुएला का पश्चिमी पड़ोसी देश है। Q7. वेनेजुएला के दक्षिण में कौन-सा देश स्थित है?

A) गुयाना

B) सूरीनाम

C) ब्राजील

D) अर्जेंटीना उत्तर: C) ब्राजील

ब्राजील, वेनेजुएला की दक्षिणी सीमा से लगा हुआ है। Q8. वेनेजुएला के राष्ट्रीय नायक कौन हैं?

A) ह्यूगो चावेज़

B) सिमोन बोलिवर

C) फ्रांसिस्को पिज़ारो

D) जोसे मार्ती उत्तर: B) सिमोन बोलिवर

सिमोन बोलिवर ने वेनेजुएला को स्पेनिश शासन से आज़ादी दिलाई थी। Q9. वेनेजुएला में मुख्य रूप से कौन-सी जलवायु पाई जाती है?

A) मरुस्थलीय

B) ध्रुवीय

C) उष्णकटिबंधीय

D) भूमध्यसागरीय