Stapled Visa: क्या होता है स्टेपल्ड वीज़ा और क्यों जारी किया जाता है? यहां जानें

वीजा एक सरकारी अनुमति पत्र या आधिकारिक दस्तावेज़ है, जिसे किसी देश की सरकार विदेशी नागरिकों को उस देश में प्रवेश करने, ठहरने या यात्रा करने की अनुमति देने के लिए जारी करती है। इसका एक विशिष्ट रूप 'स्टेपल्ड वीज़ा' भी होता है। स्टेपल्ड वीज़ा की उत्पत्ति अंतरराष्ट्रीय कूटनीति से जुड़ी है। दरअसल, कुछ देश क्षेत्रीय या सीमा विवादों के कारण किसी पासपोर्ट की वैधता या संप्रभुता को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं देना चाहते, और इसी संदर्भ में यह विशेष प्रकार का वीज़ा सामने आता है, जिसकी चर्चा हम यहाँ करने जा रहे हैं। क्या होता है स्टेपल्ड वीज़ा? Stapled Visa in Hindi: स्टेपल्ड वीज़ा वह वीज़ा होता है जो पासपोर्ट के भीतर स्टैम्प होने के बजाय एक अलग कागज़ पर लगाया जाता है और उसे पासपोर्ट से स्टेपल या पिन कर दिया जाता है। इसे आसानी से हटाया जा सकता है, इसलिए यह यात्रा की स्थायी स्वीकृति का रिकॉर्ड नहीं छोड़ता। दुनिया के कई देश इसका उपयोग करते है.

कैसे काम करता है स्टेपल्ड वीज़ा इसमें इमिग्रेशन अधिकारी पासपोर्ट के पन्नों पर मुहर लगाने के बजाय उस अलग कागज़ पर यात्रा का उद्देश्य और अवधि दर्ज करते हैं। यह अस्थायी यात्रा अनुमति होती है, लेकिन पासपोर्ट की वैधता को औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं करती। क्यों जारी किया जाता है स्टेपल्ड वीज़ा अक्सर देशों के बीच क्षेत्रीय विवाद होने पर स्टेपल्ड वीज़ा दिया जाता है, ताकि दूसरे देश की संप्रभुता को मान्यता देने का संकेत न जाए। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के भारतीय नागरिकों को ऐसा वीज़ा देना इसका प्रमुख उदाहरण है। राजनयिक और राजनीतिक महत्व स्टेपल्ड वीज़ा एक तरह का कूटनीतिक विरोध होता है। इससे बिना खुला टकराव किए क्षेत्रीय दावों पर असहमति जताई जाती है और विवादित क्षेत्र की स्थिति को चुनौती दी जाती है। भारत का रुख और प्रभाव भारत स्टेपल्ड वीज़ा को मान्य नहीं मानता। ऐसे मामलों में यात्रियों को उड़ान में चढ़ने से रोका जा सकता है, क्योंकि पासपोर्ट पर आधिकारिक प्रवेश-निकास की मुहर नहीं होती।