REET मेन्स एडमिट कार्ड 2026: कब आएगा और इसे कहां और कैसे कर सकेंगे डाउनलोड, देखें डिटेल्स

Rajasthan REET Mains Admit Card 2026: REET मेन्स एडमिट कार्ड 2026 राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा। जो उम्मीदवार राजस्थान रीट मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, वे अपना एडमिट कार्ड rssb.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल्स की आवश्यकता होगी। रीट मेन्स परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज है। इसे बिना डाउनलोड किए परीक्षा में शामिल होना संभव नहीं है।

यहां देखें: REET Mains Exam Date 2026 OUT

REET मेन्स एडमिट कार्ड 2026 कब आएगा?

पिछले ट्रेंड और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, REET Mains 2026 परीक्षा का एडमिट कार्ड 5 जनवरी से 10 जनवरी 2026 के बीच जारी होने की संभावना है। परीक्षा 17 जनवरी 2026 से शुरू होगी, इसलिए एडमिट कार्ड उम्मीदवारों को परीक्षा से लगभग 7–10 दिन पहले उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होगा, उम्मीदवारों के लिए आधिकारिक डाउनलोड लिंक इस लेख में भी अपडेट कर दिया जाएगा।