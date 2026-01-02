MSBTE Winter Result 2025
Focus
Quick Links

REET मेन्स एडमिट कार्ड 2026: कब आएगा और इसे कहां और कैसे कर सकेंगे डाउनलोड, देखें डिटेल्स

By Vijay Pratap Singh
Jan 2, 2026, 12:16 IST

REET Mains Admit Card 2026 Download: REET एडमिट कार्ड 2026 राजस्थान रीट मेन्स परीक्षा के लिए RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगा। परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड सबसे ज़रूरी दस्तावेज है। नीचे लेख में आप जान सकते हैं कि रीट एडमिट कार्ड कब आएगा और इसे कहां और कैसे डाउनलोड किया जा सकता है।

Add as a preferred source on Google
Join us
REET Mains Admit Card 2026 Download
REET Mains Admit Card 2026 Download

Rajasthan REET Mains Admit Card 2026: REET मेन्स एडमिट कार्ड 2026 राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा। जो उम्मीदवार राजस्थान रीट मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, वे अपना एडमिट कार्ड rssb.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल्स की आवश्यकता होगी। रीट मेन्स परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज है। इसे बिना डाउनलोड किए परीक्षा में शामिल होना संभव नहीं है।

यहां देखें: REET Mains Exam Date 2026 OUT

REET मेन्स एडमिट कार्ड 2026 कब आएगा?

पिछले ट्रेंड और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, REET Mains 2026 परीक्षा का एडमिट कार्ड 5 जनवरी से 10 जनवरी 2026 के बीच जारी होने की संभावना है। परीक्षा 17 जनवरी 2026 से शुरू होगी, इसलिए एडमिट कार्ड उम्मीदवारों को परीक्षा से लगभग 7–10 दिन पहले उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होगा, उम्मीदवारों के लिए आधिकारिक डाउनलोड लिंक इस लेख में भी अपडेट कर दिया जाएगा।

Rajasthan REET Mains Admit Card 2026 कैसे और कहां से डाउनलोड करें?

उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, हमने नीचे इस लेख में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स भी दिए हैं।

  1. आधिकारिक वेबसाइट खोलें।

  2. REET Mains 2026 एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।

  3. अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

  4. फिर “Submit” पर क्लिक करें और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

  5. इसे PDF में सेव करके प्रिंट जरूर करें, ताकि परीक्षा में साथ ले जा सकें।

REET मेन्स एडमिट कार्ड 2026 में क्या विवरण होगा?

उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद, उस पर मौजूद सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक चेक करनी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की गलती पाई जाती है, तो तुरंत शिकायत दर्ज करानी चाहिए।

  • उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर

  • परीक्षा केंद्र और समय

  • कोर्स और स्तर (Level 1/Level 2)

  • फोटो और हस्ताक्षर

  • परीक्षा संबंधित अन्य निर्देश

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News