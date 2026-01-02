MPPSC PCS Notification 2026: एमपी पीसीएस परीक्षा की अधिसूचना जारी, यहाँ देखें पोस्ट डिटेल्स

MPPSC PCS Notification 2026: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. ये भर्तियाँ 155 पदों पर होनी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 जनवरी 2026 से 9 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. जबकि परीक्षा का आयोजन 26 अप्रैल को किया जाना है और परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 10 दिन पूर्व 16 अप्रैल को जारी किया जाएगा.

MPPSC PCS Notification 2026: पात्रता

आयुसीमा:- जो आवेदक परीक्षा के लिए एक से ज़्यादा कैटेगरी में उम्र में छूट या आरक्षण का दावा करते हैं, उन्हें सिर्फ़ एक ही छूट दी जाएगी। छात्र की न्यूनतम उम्र 21 साल है, और अधिकतम उम्र सीमा 40 साल है।

शैक्षिक योग्यता:- जिस उम्मीदवार ने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है या जो अपनी पढ़ाई के फाइनल ईयर में है (और अपने ग्रेजुएशन के नतीजों का इंतज़ार कर रहा है) वह MPPSC स्टेट सर्विसेज़ परीक्षा के लिए आवेदन करने के योग्य है। MPPSC एलिजिबिलिटी के अनुसार, आवेदक के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से वैलिड ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।



