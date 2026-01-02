MSBTE Winter Result 2025
MPPSC PCS Notification 2026: एमपी पीसीएस परीक्षा की अधिसूचना जारी, यहाँ देखें पोस्ट डिटेल्स

By Sonal Mishra
Jan 2, 2026, 16:09 IST

MPPSC PCS Notification 2026: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी है, ये भर्तियाँ 155 पदों पर होनी है, आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू हो रही है और आवेदन की अंतिम तिथि 9 फरवरी 2026 है, जबकि परीक्षा का आयोजन 26 अप्रैल को किया जाना है. उम्मीदवार  आवेदन प्रक्रिया, पदों के विवरण से सम्बंधित डिटेल्स यहाँ चेक कर सकते हैं.

MPPSC PCS Notification 2026: एमपी पीसीएस परीक्षा की अधिसूचना जारी, यहाँ देखें पोस्ट डिटेल्स

MPPSC PCS Notification 2026: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिसूचना  जारी कर दी है. ये भर्तियाँ 155 पदों पर होनी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 जनवरी 2026 से 9 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. जबकि परीक्षा का आयोजन 26 अप्रैल को किया जाना है और परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 10 दिन पूर्व 16 अप्रैल को जारी किया जाएगा.   

MPPSC PCS Notification 2026: ओवरव्यू 

आर्गेनाइजेशन 

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी

रिक्ति का नाम 

राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2026  

रिक्तियों की संख्या 

155 

अधिसूचना जारी होने की तारीख 

1 जनवरी 2026   

आवेदन शुरू होने की तारीख 

10 जनवरी 2026  

आवेदन की अंतिम तारीख 

9 फरवरी 2026  

एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख 

16 अप्रैल 2026  

परीक्षा की तारीख 

26 अप्रैल 2026  

ऑफिसियल वेबसाइट 

https://mppsc.mp.gov.in/

MPPSC PCS Notification 2026: पदों का विवरण 

रिक्ति का नाम 

विभाग 

  कुल 

राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिला

सामान्य प्रशासन विभाग

17

पुलिस उप अधीक्षक

गृह (पुलिस) विभाग

18

वाणिज्यिक कर अधिकारी

वाणिज्यिक कर विभाग

03

सहकारी विभाग

सहायक आयुक्त सहकारिता और सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां

01

शहरी विकास एवं आवास विभाग

मुख्य नगर अधिकारी श्रेणी बी

4

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग 

आंतरिक सहायक विकास आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत)

15

--

विकास ब्लॉक अधिकारी

5

जनसंपर्क विभाग

सहायक संचालक

4

जनजातीय मामलों का विभाग

जिला समन्वयक/सहायक परियोजना प्रशासक

2

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

सहायक निदेशक, सदायेला नागरिक आपूर्ति अधिकारी

1

महिला एवं बाल विकास विभाग

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सहायक निदेशक

1

--

बाल विकास परियोजना अधिकारी (जूनियर सेकेंडरी ग्रेड)

4

--

विकास ब्लॉक महिला सशक्तिकरण अधिकारी

39

राजस्व विभाग

नायब तहसीलदार 

4

--

उत्पाद शुल्क उप निरीक्षक

10

--

उप-पंजीकरण

2

सहकारी विभाग

सहकारी निरीक्षक

16

श्रम विभाग

सहायक श्रम अधिकारी

01

शहरी विकास एवं आवास विभाग

मुख्य नगर अधिकारी

5

कुल

155

MPPSC PCS Notification 2026: पात्रता 

आयुसीमा:- जो आवेदक परीक्षा के लिए एक से ज़्यादा कैटेगरी में उम्र में छूट या आरक्षण का दावा करते हैं, उन्हें सिर्फ़ एक ही छूट दी जाएगी। छात्र की न्यूनतम उम्र 21 साल है, और अधिकतम उम्र सीमा 40 साल है।

शैक्षिक योग्यता:- जिस उम्मीदवार ने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है या जो अपनी पढ़ाई के फाइनल ईयर में है (और अपने ग्रेजुएशन के नतीजों का इंतज़ार कर रहा है) वह MPPSC स्टेट सर्विसेज़ परीक्षा के लिए आवेदन करने के योग्य है। MPPSC एलिजिबिलिटी के अनुसार, आवेदक के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से वैलिड ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

                 


