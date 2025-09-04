What Is Mushroom Called In Hindi:

हम अपने दैनिक जीवन में कई सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें लगता है कि हिंदी है, लेकिन वास्तव में वे शब्द अंग्रेजी या उर्दू के होते हैं। दरअसल, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से हिंदी नहीं बोलता है, क्योंकि हिंदी भाषा में कई अन्य भाषाएं मिला दी गई है। गौरतलब है कि हम इन भाषाओं के इतने आदि हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वे हिंदी नहीं है। आज हम आपको ऐसी ही एक शब्द के बारे में बताएंगे, जो हमारे लिए तो बहुत आम और हिंदी है, लेकिन असल में यह अंग्रेजी है और ज्यादातर लोग इसका हिंदी नहीं जानते हैं।

क्या आप जानते हैं सभी के घरों में बनने वाला मशरूम दरअसल एक हिंदी नहीं बल्कि अंग्रेजी नाम है? क्या आप जानते हैं मशरूम को हिंदी में क्या बोलते हैं? आइए इस आर्टिकल में मशरूम से जुड़े कुछ रोचक बातें जानते हैं-

दरअसल मशरूम को हिंदी में कुकुरमुत्ता कहा जाता है। वहीं कई जगहों पर इसके लिए खुम्भी, ढिंगड़ी, और फुटु जैसे शब्दों का भी उपयोग किया जाता हैं। हम शर्त लगा सकते हैं कि ज्यादातर लोग इस बात से आज भी अनजान है।