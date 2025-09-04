What Is Mushroom Called In Hindi:
हम अपने दैनिक जीवन में कई सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें लगता है कि हिंदी है, लेकिन वास्तव में वे शब्द अंग्रेजी या उर्दू के होते हैं। दरअसल, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से हिंदी नहीं बोलता है, क्योंकि हिंदी भाषा में कई अन्य भाषाएं मिला दी गई है। गौरतलब है कि हम इन भाषाओं के इतने आदि हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वे हिंदी नहीं है। आज हम आपको ऐसी ही एक शब्द के बारे में बताएंगे, जो हमारे लिए तो बहुत आम और हिंदी है, लेकिन असल में यह अंग्रेजी है और ज्यादातर लोग इसका हिंदी नहीं जानते हैं।
क्या आप जानते हैं सभी के घरों में बनने वाला मशरूम दरअसल एक हिंदी नहीं बल्कि अंग्रेजी नाम है? क्या आप जानते हैं मशरूम को हिंदी में क्या बोलते हैं? आइए इस आर्टिकल में मशरूम से जुड़े कुछ रोचक बातें जानते हैं-
दरअसल मशरूम को हिंदी में कुकुरमुत्ता कहा जाता है। वहीं कई जगहों पर इसके लिए खुम्भी, ढिंगड़ी, और फुटु जैसे शब्दों का भी उपयोग किया जाता हैं। हम शर्त लगा सकते हैं कि ज्यादातर लोग इस बात से आज भी अनजान है।
क्यों कहा जाता है कुकुरमुत्ता?
मशरूम को हिंदी में कुकुरमुत्ता कहने के पीछे कारण यह है कि 'कुकुर' का अर्थ 'कुत्ता' और 'मुक्ता' का अर्थ 'पेशाब' होता है। हालांकि इसके आधार पर ज्यादातर लोगों ने यह गलत धारणा बना ली है कि यह कुत्ते के पेशाब से बनता है, जबकि वास्तविक कारण यह है कि इसकी छतरी जैसी संरचना और जमीन पर उगने के कारण इसे यह नाम मिला है, जो एक प्रकार का कवक है, न कि पौधा।
क्या है कुकुरमुत्ता?
कुकुरमुत्ता (Mushroom) एक प्रकार का कवक (Fungus) होता है, जो सड़े-गले कार्बनिक पदार्थों पर उगता है।
इसका शरीर मांसल, बीजाणु-युक्त और फलने वाला होता है।
यह विभिन्न आकारों और रंगों में मिलता है।
नाम की उत्पत्ति और गलतफहमी
'कुकुरमुत्ता' में 'कुकुर' (कुत्ता) और 'मुत्ता' (मूत्रत्याग/पेशाब) से बना है।
कुछ इलाकों में यह गलत धारणा है कि यह कुत्तों के मूत्र के कारण बनता है। लेकिन, यह केवल एक मिथक है।
दरअसल अपने छाते जैसे आकार और जमीन पर उगने की प्रवृत्ति के कारण इसे कुकुरमुत्ता कहा जाता है।
मशरूम के बारे में कुछ रोचक बातें-
मशरूम कवक (फंगस) हैं, पौधे नहीं, और ये एक बड़े भूमिगत कवकजाल के फलन निकाय हैं।
पृथ्वी पर ज्ञात सबसे बड़ा जीव ओरेगॉन में पाया जाने वाला एक शहद कवक है, जो हज़ारों एकड़ में फैला हुआ है।
कुछ मशरूम जैव-प्रकाश-रोगजनक होते हैं, जो अंधेरे में चमकते हैं, जबकि अन्य अपघटन में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, जो मृत कार्बनिक पदार्थों को मिट्टी में बदल देते हैं।
ये अविश्वसनीय रूप से तेज़ी से बढ़ सकते हैं और जानवरों से संबंधित हैं, और उनके साथ एक समान पूर्वज साझा करते हैं।
