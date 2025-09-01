बल्ब आविष्कार के लिए सिर्फ एडिसन को ही क्यों दिया जाता है श्रेय, यहां जानें

लाइट बल्ब के आविष्कार को इंसान की एक बहुत बड़ी कामयाबी माना जाता है। यह उन कुछ तकनीकों में से एक है, जिसने हमारे रहने, काम करने और समाज में मेलजोल के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। हालांकि, इसके आविष्कार का इतिहास उससे कहीं ज्यादा जटिल और कई लोगों के सहयोग से भरा है, जितना कि ज्यादातर लोग जानते हैं। भले ही लाइट बल्ब का नाम आते ही थॉमस एडिसन का खयाल आता है, लेकिन इसे बनाने की प्रक्रिया में कई दशकों तक दर्जनों महान दिमाग लगे रहे। हर किसी ने अपने से पहले के वैज्ञानिकों के विचारों और उनकी असफलताओं से सीखते हुए काम को आगे बढ़ाया। शुरुआती प्रयोग करने वाले सर हम्फ्री डेवी शुरुआती प्रयोग करने वालों में से एक थे। 1802 में उन्होंने प्लैटिनम के एक पतले तार से बिजली गुजारकर पहली इलेक्ट्रिक लाइट बनाई। इसके बाद, 1809 में उन्होंने एक बहुत तेज रोशनी वाले "कार्बन आर्क लैंप" का प्रदर्शन किया। ये मशीनें बहुत ज्यादा चमकदार थीं और बहुत कम समय के लिए जलती थीं। इसलिए, ये घरों में इस्तेमाल के लायक नहीं थीं और केवल एक वैज्ञानिक अजूबे की तरह थीं।

वॉरेन डे ला रू (1840) और फ्रेडरिक डी मोलेन्स (1841, इंग्लैंड) ने फिलामेंट और वैक्यूम ट्यूब के साथ प्रयोग किए। उन्होंने जो डिजाइन बनाए, वे देखने में आज के लाइट बल्ब जैसे ही थे। लेकिन, ये बल्ब जल्दी खराब हो जाते थे और काफी महंगे थे। जोसेफ स्वान (1850–1880 के दशक, यूके) और हीराम मैक्सिम ने बेहतर फिलामेंट और ग्लास वैक्यूम बनाकर बल्ब के विकास में अहम भूमिका निभाई। 1881 तक स्वान के लाइट बल्ब इंग्लैंड के घरों में रोशनी करने लगे थे। थॉमस एडिसन: लाइट बल्ब के आविष्कारक एडिसन ने पहला लाइट बल्ब नहीं बनाया था, लेकिन उन्होंने इसे आम इस्तेमाल के लिए उपयोगी, सस्ता और किफायती बनाया। 1870 के दशक के आखिर से, एडिसन और उनकी टीम ने फिलामेंट बनाने के सामान और वैक्यूम के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया। 1879 तक उन्होंने एक ऐसा बल्ब बना लिया था, जिसमें कार्बनाइज्ड फिलामेंट लगा था और यह कई घंटों तक जल सकता था।

एडिसन की असली कामयाबी सिर्फ बल्ब बनाने में नहीं थी, बल्कि उन्होंने बिजली से रोशनी की एक पूरी व्यवस्था तैयार की। उन्होंने कार्बन वाले बांस के फिलामेंट का इस्तेमाल करके डिजाइन को बेहतर बनाया और एडिसन स्क्रू सॉकेट बनाया, जो जल्द ही एक स्टैंडर्ड बन गया। एडिसन का बनाया बल्ब 1,200 घंटों तक जल सकता था। सबसे खास बात यह थी कि इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता था और इसे उस बिजली व्यवस्था के साथ बेचा जा सकता था, जिसे उन्होंने खुद स्थापित किया था। आविष्कार में अन्य प्रमुख योगदान देने वाले जोसेफ स्वान: उन्होंने भी एक कामयाब कार्बन फिलामेंट बल्ब बनाया था। एक पेटेंट विवाद के बाद, उन्होंने एडिसन के साथ मिलकर एडिसवान यूनाइटेड इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी बनाई। इसी कंपनी ने इस तकनीक को यूरोप तक पहुंचाया। अलेक्जेंडर लोडिगिन (रूस, 1872) और हेनरी वुडवर्ड/मैथ्यू इवांस (कनाडा, 1874) ने भी बल्ब के डिजाइन बनाकर पेटेंट हासिल किए थे।